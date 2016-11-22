النفط يواصل الارتفاع بتأثير مفاوضات "أوبك"



حققت أسعار النفط، الثلاثاء، ارتفاعا بنسبة أكثر من واحد في المئة، وسط تفاؤل بين المستثمرين بأن تتفق دول منظمة "أوبك" على خفض الإنتاج.

وحسب ما أفادت وكالة "رويترز"، فقد حققت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا بنسبة 1.5 في المئة، ليصبح سعر برميل النفط 49.58 دولار للبرميل.



وتعتبر هذه الزيادة الأكبر من نوعها منذ أواخر أكتوبر الماضي.



وكانت مصادر تحدثت الاثنين عن وجود تقدم في مباحثات "أوبك" في فيينا بشأن الاتفاق على خطة تخفيض إنتاج النفط في دول المنظمة.



لكن خبراء حذروا من أن فشل أعضاء "أوبك" على الاتفاق، قد يؤدي إلى وفرة في المعروض خلال بداية 2017.