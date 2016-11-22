تصفح جريدة البلد
الخميس 22 كانون الأول 2016
لبنان
12
°C
19
°C
أخبار اقتصادية
شركات
تكنولوجيا
مال و أعمال
لوحة القيادة
الرئيسية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
النفط يواصل الارتفاع بتأثير مفاوضات "أوبك"
النفط يواصل الارتفاع بتأثير مفاوضات "أوبك"
النفط يواصل الارتفاع بتأثير مفاوضات "أوبك"
تعليق
هل أنت متأكد أنك تريد حفظ هذا الخبر؟
نعم
لا
الثلاثاء 22 نوفمبر 2016 08:36
حققت أسعار النفط، الثلاثاء، ارتفاعا بنسبة أكثر من واحد في المئة، وسط تفاؤل بين المستثمرين بأن تتفق دول منظمة "أوبك" على خفض الإنتاج.
وحسب ما أفادت وكالة "رويترز"، فقد حققت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا بنسبة 1.5 في المئة، ليصبح سعر برميل النفط 49.58 دولار للبرميل.
وتعتبر هذه الزيادة الأكبر من نوعها منذ أواخر أكتوبر الماضي.
وكانت مصادر تحدثت الاثنين عن وجود تقدم في مباحثات "أوبك" في فيينا بشأن الاتفاق على خطة تخفيض إنتاج النفط في دول المنظمة.
لكن خبراء حذروا من أن فشل أعضاء "أوبك" على الاتفاق، قد يؤدي إلى وفرة في المعروض خلال بداية 2017.
الاسم
البريد الإلكتروني *
التعليق
كلمة التحقق
9 + 5 =
يحتفظ موقع البلد لنفسه بحق الامتناع عن نشر التعليقات التي تحتوي على شتائم أو غيرها من الآراء الخارجة عن حدود اللياقة. إنّ الآراء المنشورة كافّة تعبّر عن رأي المرسل ولا تمثّل آراء موقع البلد أو العاملين فيه. يرجى الإلتزام بـ ٢٠٠ كلمة لتجنب إصدار رد غير كامل.
حكم قضائي بحق السيدة فيروز... إلزامها بدفع مليون دولار
الاثنين 19 كانون الأول 2016
الجيش تسلم طائرة أميركية سيسنا مزودة بصواريخ
الاثنين 19 كانون الأول 2016
أخبار
أخبار البلد
أخبار عربية
أخبار دولية
ملفات
أنا مع التمديد
متفرقات
فنون البلد
مشاهير
صحة وجمال
غرائب وعجائب
موضة و أزياء
ديكور
فنون الطهو
مهرجانات
اقتصاد
أخبار اقتصادية
شركات
تكنولوجيا
مال و أعمال
رياضة
رياضة محلية
رياضة عربية
رياضة عالمية
سيارات
Photos/Videos
Photos
Videos
Layalina
Arabsturbo
إعلانات
مبوب
وفيات
إعلانات رسمية
معلنين
اتصل بنا
|
عن البلد
|
شروط الإستخدام
جميع حقوق الطبع محفوظة © 2011