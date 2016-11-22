الدينار الليبي يتراجع بالسوق الموازية إلى مستوى قياسي



تراجع الدينار الليبي إلى مستويات منخفضة جديدة في سوق الصرف الموازية رغم تعهد الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة والبنك المركزي بحماية قيمة العملة ومعالجة التحديات الاقتصادية الملحة.

وقال متعامل في السوق السوداء لرويترز إن الدولار يشترى أكثر من 6.5 دينار في طرابلس الاثنين ليتخطى بذلك مستوى ستة دنانير للمرة الأولى في الأيام الأخيرة. وسعر الصرف الرسمي للدينار يبلغ 1.4 دينار للدولار، وفقا لرويترز.



ينظر إلى السوق السوداء الآخذة بالاتساع كعلامة على تآكل الثقة في حكومة الوفاق الوطني التي تكافح لفرض سلطتها منذ وصولها إلى طرابلس في مارس.



وتتنامى مشاعر الاحباط بغرب البلاد في ظل عجز الحكومة عن معالجة انعدام الأمن وانهيار الخدمات العامة والتضخم الحاد وأزمة السيولة.



ووافق مصرف ليبيا المركزي أواخر الشهر الماضي على إتاحة 8.6 مليار دينار (ستة مليارات دولار) للمجلس وحضر اجتماع روما نواب الوزراء المعينون حديثا بهدف تسهيل الإفراج عن الأموال. ومن المتوقع أن يوافق المجلس على ميزانية طارئة لعام 2017 في غضون أشهر.



لكن ثمة صعوبات في التفاوض على الآليات والموافقة على النفقات وظل مصرف ليبيا المركزي والمجلس منقسمين بشأن خفض قيمة الدينار وتقليص الدعم لخفض عجز الموازنة وفقا لدبلوماسيين جرى إطلاعهم على المناقشات.



تعتمد ليبيا عضو أوبك بشكل كبير على مبيعات النفط لكن انخفاض الإنتاج وهبوط الأسعار خفضا الإيرادات بشدة. وزاد إنتاج النفط إلى المثلين ليبلغ نحو 600 ألف برميل يوميا لكنه يظل أقل من مستوياته المرتفعة البالغة 1.6 مليون برميل يوميا قبل انتفاضة 2011.



ومازالت البلاد تعاني من انعدام الأمن خاصة في طرابلس حيث انخرطت الفصائل المتنافسة التي تحتفظ بالسلطة على الأرض في مناوشات جديدة منذ الجمعة.