تركيا تقيل 15 ألف موظف مدني وعسكري دفعة واحدة



أعلنت السلطات التركية، الثلاثاء، عزل 15 ألف موظف من العاملين في الخدمة المدنية والقطاع العسكري، فيما جرى إغلاق 500 مؤسسة ووسيلة إعلام.

وحسب ما أوردت وكالة "رويترز"، فقد جاء قرار العزل جاء بناءً على مرسوم رسمي صدر يوم الثلاثاء واستهدف أشخاصا يشتبه بصلتهم في محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو الماضي.



ويضاف المعزولون الجدد إلى نحو 110 آلاف موظف حكومي، عسكري ومدني، جرى عزلهم منذ المحاولة الانقلابية في منتصف يوليو الماضي.



وأعلن المرسوم أيضا إغلاق أكثر من 550 مؤسسة و18 منظمة خيرية و9 مؤسسات إعلامية.



وتتهم تركيا من تقوم بعزلهم بالاربتاط بالداعية فتح الله غولن المقيم في أميركا، والذي تتهمه بتدبير محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد.