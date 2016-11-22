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تركيا تسحب مشروع قانون "يعفي" المعتدي على قاصر

تركيا تسحب مشروع قانون "يعفي" المعتدي على قاصر
تركيا تسحب مشروع قانون
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  • الثلاثاء 22 نوفمبر 2016 08:25
أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم، الثلاثاء، سحب مشروع قانون مثير للجدل، يلغي عقوبة الاعتداء الجنسي على قاصر إذا تزوج المعتدي من ضحيته.
وقال يلديريم لصحفيين في إسطنبول: "سنعيد مشروع القانون إلى اللجنة للتوصل إلى نص توافقي كما طلب الرئيس" رجب طيب أردوغان.

وكان يفترض أن يعرض مشروع القانون، الذي أثار استياء في البلاد، على البرلمان الثلاثاء، للتصويت عليه في قراءة ثانية، وفق ما ذكرت "فرانس برس".

وقال يلديريم إن سحب النص يهدف أيضا إلى "إعطاء أحزاب المعارضة الوقت اللازم لإعداد مقترحاتها". وأضاف أن "اللجنة ستأخذ كل شيء في الاعتبار، وستدرس كل الجوانب، وسيتم التوصل إلى حل بالتأكيد".

وينص المشروع في صيغته الحالية على تعليق إدانة المعتدي جنسيا على قاصر قبل منتصف نوفمبر 2016، إذا تزوج المعتدي ضحيته.
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