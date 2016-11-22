العهد الجديد بلا قفازات... هل تُفضُّ بتوسيع التشكيلة؟





يبدو أن الحل الوحيد أمام الرئيس العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري لإنهاء “مهزلة” التشكيل أن يوقفا صنع الخير وأن ينسيا معادلة: “عمول منيح وكبّ بالبحر”. فكثرة الدلال مع بعض الأفرقاء تُعثّر، تمامًا كما أن كثرة الخنوع لمطالب نكائية طارئة تُعثّر...



زيارة خاطفة للحريري الى القصر فضحت كلّ الأمور. ربع ساعة لم يحمل خلاله الرئيس المكلّف ورقةً مدونة عليها تشكيلته “العتيدة”، ولا حمل بشرى للبنانيين بأن حكومتهم ستولد قبيل عيد الاستقلال (اليوم) بعدما آلى الجميع على أنفسهم التعاون مع الرئيس المكلّف لإنتاج صيغته الحكومية عشية الاستقلال. لم يتحقّق الأمر وخرج الحريري من القصر ليعلنَ وجود عراقيل وليسجّل بذلك نقطة “التشاؤم” الأولى منذ تكليفه خصوصًا أنه عكف طوال الفترة الماضية على الإشارة الى أن ولادة الحكومة قريبة جدًا.



تناغمٌ واضح وصريح

ليس الحريري على ما يبدو في وارد “توفير” أو مراعاة أحد. فالتناغم بينه وبين الرئيس عون هذه الفترة عالي السقف والجودة، لدرجة أن يخرج من القصر معلنًا أن هناك بعض العراقيل وأن المعرقلين باتوا معروفين. لم ينم الرئيس بري على “اللطشة”. ربما هو مفعول “المسلّة” غير المباشرة الذي دفعه الى الردّ بردّ الكرة الى ملعب عون والحريري والتيار الوطني بتهمة “مخالفة الأعراف وقواعد التأليف” قبل الغمز من قانون الإبقاء على الستين. بدا وقع الردّ أكثر قساوةً على الحريري نفسه بما أن العونيين متصالحون مع أنفسهم لجهة رفض قانون الستين. أعاد كلام الحريري من على المبنر نفسه الى الواجهة “لطشات” البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى بري من المكان عينه. اتّضحت الصورة بالنسبة الى بري، وفهم الرجل أن أسهم التعطيل تتجه الى حليفه سليمان فرنجية هذه المرة أكثر من اتجاهها الى معراب التي تخلّت عن مطلبها “السيادي” لصالح عين التينة.

تعرية المعرقلين

ماذا فعل الحريري في القصر عشية الاستقلال؟ حكمًا لم تكن زيارة تهنئة بقدر ما كانت الخيبة عنوان الزيارة على ما تؤكد مصادر مواكبة لـ”البلد”. فتعويل رجلي العهد الجديد على استيلاد التشكيلة قبيل عيد الاستقلال كان كبيرًا لا بل كان موعودًا لو لم تنبت اعتراضاتٌ ومطالب لم يكن الحريري موضوعًا في أجوائها، ناهيك عن أن حصّة القوات عقّدت الأمور وفتحت العيون على حصص باقي الأفرقاء المسيحيين، وهو ما يفسّر وقوف الثنائية الشيعية الى جانب فرنجية من جهةٍ، وسعي الرئيس عون الى عدم ظلم الكتائبيين بإبقائهم خارج التوليفة من جهةٍ أخرى طالما أن من هو أقل منهم تمثيلًا يُحارَب لأجل حصوله على حقيبة وازنة”. زيارة خاطفة فيها وضعٌ لبعض النقاط على الحروف وفيها تعريةٌ صريحة لمن يعرقل بصورة مباشرة وغير مباشرة. لم يكن بري يقصد نفسه في طبيعة الحال على ما تؤكد مصادر الرابية وبيت الوسط على السواء لـ”البلد”، بل كان يدافع عن فرنجية خصوصًا أن هناك اتفاقًا واضحَ المعالم بين الحريري وبري وغير قابل للنقاش على ما علمت “البلد”، وليست حصّة القوات “المنتفخة” سوى شمّاعة للمعترضين على الاتفاق العوني-القواتي، لا سيما أن الرابية تعتبر أن القواتيين لا يأخذون من “درب أحد” وإن فاقت حصّتهم المتوقع فلأن تنازلات الرابية سمحت بذلك تماهيًا مع وعدها المكتوب في إعلان النوايا. ووفق معلوماتٍ لـ”البلد” فإن الصيغة الناضجة حاليًا تعكس اتفاقًا على 23 وزيرًا من أصل 24، فيما ينتظر المردة “الترضية” الموعودة بعدما وشت الرابية بأن الأمل في حصول بنشعي على “الطاقة والمياه” كأمل إبليس بالجنة، وبالتالي تصبح المعادلة في القصر كما في بيت الوسط كالآتي: إما التربية للمردة وإما خارج الحكومة.



لا فيتو على أحد

تعليقًا على تأخر تشكيل الحكومة، يشدد عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب أمل أبو زيد في حديث لـ”البلد” على أن “ليس هناك فيتو على أحد، والتيار لا يأخذ على نفسه وضع أي فيتو على أي حزبٍ او شخصية، وحزب المردة ليس خارج هذه المعادلة، وكلّ ما يُحكى في الإعلام عن فيتوات غير دقيق. ولكن السؤال الجوهري اليوم: لمَ تصوير حصة القوات على أنها منتفخة فيما حزب الكتائب ورغم تمثيله البرلماني الأصغر كان ممثلًا بثلاثة وزراء في حكومة الرئيس تمام سلام؟ أين الخطأ في حصة القواتيين الذين يجمعنا بهم تفاهمٌ لم نخفِه على أحد؟ الحقيقة أن الكرة ليست في ملعبنا كما يصوّرها بعضهم وحصّة معراب طبيعية، أما الخلاف على الطاقة فمحسوم إذ إننا لن نتنازل عنها لأن هناك ملفات جمّة تحتاج الى متابعة واستمرارية”. وأردف: “جلّ ما نقوله إنه لا يجب أن تبقى حقيبة حكرًا على طائفة أو جهة معينة ركونًا الى العرف، بل لا بدّ للمداورة من أن تنتصر”. أيكون الحلّ الأيتم في توسيع الحكومة الى 30 وزيرًا؟ يتلقف أبو زيد: “هو أحد الحلول المطروحة ولكن الاتفاق الأنجع والأساس يقوم على توزيع الحصص الوزارية وفق صيغة الـ24، ولكن متى ارتؤوا توسيع الرقعة من خلال إضافة 6 وزراء دولة فلا ضير في ذلك طالما أن الجميع سيكون ممثلًا، تماهيًا مع سياسة العهد ومع قناعة التيار الوطني الحرّ”. ويختم: “ببساطة نريدها حكومة وحدة وطنية تكون أولى مهامها التوصّل الى قانون انتخابي جديد تتمّ على أساسه الانتخابات التشريعية في حزيران المقبل على طريق إعادة تكوين السلطة التي تُنتج بدورها حكومة أخرى”.



لا قفازات...

إذًا لا قفازات بين الرئيس ميشال عون والرئيس سعد الحريري. لا مشاكل ولا نقاط خلافية بل تفاهمٌ صريح يعكّر صفوه الرئيس نبيه بري شريك العهد الجديد “مبدئيًا” رغم أنه أخذ ما أراد من الحصص وراح يطالب لسواه بحصصه. في المحصلة، على الحريري أن يعيد خلط بعض الأوراق بهدوءٍ وحكمةٍ وفي غضون ساعاتٍ علّ اللقاء الثلاثي الذي سيجمع عون وبري والحريري في تهاني ما بعد الاستقلال يحمل بعضًا من المصارحات الكفيلة بتسليك درب الحريري الى الولادة النهائية.