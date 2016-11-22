  • Lebanon
تصفح جريدة البلد
الخميس 22 كانون الأول 2016
Search
        
لبنان
12°C
19°C
الرئيسيةأخبارمتفرقاتاقتصادرياضةPhotos/VideosLayalinaArabsturboإعلانات

قائمة المرشحين العشرة لجائزة "أفضل هدف"

قائمة المرشحين العشرة لجائزة "أفضل هدف"
قائمة المرشحين العشرة لجائزة
  •   Facebook Twitter
تعليق
هل أنت متأكد أنك تريد حفظ هذا الخبر؟
نعم    لا
  • الثلاثاء 22 نوفمبر 2016 07:00
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، عن لائحة الأهداف العشرة المرشحة لجائزة بوشكاش عن أفضل هدف للموسم الماضي.

ومن بين المرشحين، هدف ليونيل ميسي في مرمى الولايات المتحدة الأميركية في كوبا أميركا، وهدف زميله البرازيلي نيمار في مرمى فياريال في الليغا.

وأيضا هدف الإسباني ماريو غاسبار في مرمى المنتخب الإنجليزي في مباراة ودية، وهدف الويلزي كانو في مرمى بلجيكا في اليورو.

وفي دوري أبطال أوروبا هدف لاعب أتلتيكو مدريد ساؤول في مرمى بايرن ميونيخ.

وسيتم منح الجائزة للهدف الأفضل في التاسع من يناير من العام المقبل.
الاسم
البريد الإلكتروني *
التعليق
كلمة التحقق
4     +     4     =  
يحتفظ موقع البلد لنفسه بحق الامتناع عن نشر التعليقات التي تحتوي على شتائم أو غيرها من الآراء الخارجة عن حدود اللياقة. إنّ الآراء المنشورة كافّة تعبّر عن رأي المرسل ولا تمثّل آراء موقع البلد أو العاملين فيه. يرجى الإلتزام بـ ٢٠٠ كلمة لتجنب إصدار رد غير كامل.

اتصل بنا  |  عن البلد  |  شروط الإستخدام
جميع حقوق الطبع محفوظة © 2011