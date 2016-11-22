قائمة المرشحين العشرة لجائزة "أفضل هدف"

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، عن لائحة الأهداف العشرة المرشحة لجائزة بوشكاش عن أفضل هدف للموسم الماضي.



ومن بين المرشحين، هدف ليونيل ميسي في مرمى الولايات المتحدة الأميركية في كوبا أميركا، وهدف زميله البرازيلي نيمار في مرمى فياريال في الليغا.



وأيضا هدف الإسباني ماريو غاسبار في مرمى المنتخب الإنجليزي في مباراة ودية، وهدف الويلزي كانو في مرمى بلجيكا في اليورو.



وفي دوري أبطال أوروبا هدف لاعب أتلتيكو مدريد ساؤول في مرمى بايرن ميونيخ.



وسيتم منح الجائزة للهدف الأفضل في التاسع من يناير من العام المقبل.

