كمبوديا تتهم ممرضة استرالية بانتهاك "قانون الأرحام"

اتهمت محكمة في كمبوديا ممرضة أسترالية، الإثنين، بإدارة عيادة للتخصيب بشكل غير قانوني بعد أسابيع من إعلان البلاد حظرا على تأجير الأرحام.



وأوضح الكولونيل بالشرطة، كيو ثيا، مدير مكتب فنومبينه لمكافحة التهريب، أن تامي ديفيس تشارلز، 49 عاما، يشتبه في تقاضيها 50 ألف دولار من زوجين أجنبين، لتقديم خدمة تأجير رحم لهما.



ودفعت المتهمة ما بين عشرة و12 ألف دولار للنساء الكمبوديات كي يحملن أطفالا نيابة عن الأمهات الأجنبيات.



وتم اعتقال ديفيس تشارلز في العاصمة الكمبودية، في مطلع الأسبوع، واتهمت مع اثنين من طاقم العاملين معها من الكمبوديين.



وقال كيو ثيا "عملوا كوسطاء في عملية تأجير رحم وقاموا بتزوير وثائق."، وفق ما نقلت رويترز.



وأضاف أن ديفيس تشارلز كانت مريضة فلم تتمكن من الحضور إلى المحكمة اليوم وصدر الحكم عليها غيابيا.



وأقرت كمبوديا، إجراءات، الشهر الماضي، لوقف تجارة تأجير الأرحام المربحة التي جلبت العديد من الأزواج الأجانب الراغبين في الإنجاب بعد أن طبق حظر مماثل في تايلاند والهند ونيبال.

