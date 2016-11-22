تصفح جريدة البلد
الخميس 22 كانون الأول 2016
لبنان
12
°C
19
°C
أخبار البلد
أخبار عربية
أخبار دولية
ملفات
أنا مع التمديد
لوحة القيادة
الرئيسية
أخبار
أخبار دولية
كمبوديا تتهم ممرضة استرالية بانتهاك "قانون الأرحام"
كمبوديا تتهم ممرضة استرالية بانتهاك "قانون الأرحام"
كمبوديا تتهم ممرضة استرالية بانتهاك "قانون الأرحام"
تعليق
هل أنت متأكد أنك تريد حفظ هذا الخبر؟
نعم
لا
الثلاثاء 22 نوفمبر 2016 06:10
اتهمت محكمة في كمبوديا ممرضة أسترالية، الإثنين، بإدارة عيادة للتخصيب بشكل غير قانوني بعد أسابيع من إعلان البلاد حظرا على تأجير الأرحام.
وأوضح الكولونيل بالشرطة، كيو ثيا، مدير مكتب فنومبينه لمكافحة التهريب، أن تامي ديفيس تشارلز، 49 عاما، يشتبه في تقاضيها 50 ألف دولار من زوجين أجنبين، لتقديم خدمة تأجير رحم لهما.
ودفعت المتهمة ما بين عشرة و12 ألف دولار للنساء الكمبوديات كي يحملن أطفالا نيابة عن الأمهات الأجنبيات.
وتم اعتقال ديفيس تشارلز في العاصمة الكمبودية، في مطلع الأسبوع، واتهمت مع اثنين من طاقم العاملين معها من الكمبوديين.
وقال كيو ثيا "عملوا كوسطاء في عملية تأجير رحم وقاموا بتزوير وثائق."، وفق ما نقلت رويترز.
وأضاف أن ديفيس تشارلز كانت مريضة فلم تتمكن من الحضور إلى المحكمة اليوم وصدر الحكم عليها غيابيا.
وأقرت كمبوديا، إجراءات، الشهر الماضي، لوقف تجارة تأجير الأرحام المربحة التي جلبت العديد من الأزواج الأجانب الراغبين في الإنجاب بعد أن طبق حظر مماثل في تايلاند والهند ونيبال.
الاسم
البريد الإلكتروني *
التعليق
كلمة التحقق
4 + 8 =
يحتفظ موقع البلد لنفسه بحق الامتناع عن نشر التعليقات التي تحتوي على شتائم أو غيرها من الآراء الخارجة عن حدود اللياقة. إنّ الآراء المنشورة كافّة تعبّر عن رأي المرسل ولا تمثّل آراء موقع البلد أو العاملين فيه. يرجى الإلتزام بـ ٢٠٠ كلمة لتجنب إصدار رد غير كامل.
حكم قضائي بحق السيدة فيروز... إلزامها بدفع مليون دولار
الاثنين 19 كانون الأول 2016
الجيش تسلم طائرة أميركية سيسنا مزودة بصواريخ
الاثنين 19 كانون الأول 2016
أخبار
أخبار البلد
أخبار عربية
أخبار دولية
ملفات
أنا مع التمديد
متفرقات
فنون البلد
مشاهير
صحة وجمال
غرائب وعجائب
موضة و أزياء
ديكور
فنون الطهو
مهرجانات
اقتصاد
أخبار اقتصادية
شركات
تكنولوجيا
مال و أعمال
رياضة
رياضة محلية
رياضة عربية
رياضة عالمية
سيارات
Photos/Videos
Photos
Videos
Layalina
Arabsturbo
إعلانات
مبوب
وفيات
إعلانات رسمية
معلنين
اتصل بنا
|
عن البلد
|
شروط الإستخدام
جميع حقوق الطبع محفوظة © 2011