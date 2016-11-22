معالم معروفة في القدس.. وتزييف التاريخ

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الإثنين، أن الحكومة الإسرائيلية تتجه إلى إطلاق أسماء جديدة على معالم معروفة في مدينة القدس المحتلة.



وأورد موقع القناة العبرية السابعة، أنه سيتم إطلاق اسم "ساحة الأبطال" على ساحة (باب العمود) الذي يعد أحد أشهر أبواب مدينة القدس.



وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أن ما تسمى لجنة "إحياء ذكرى ضحايا الهجمات الإرهابية" قررت بالتوافق مع سلطات القدس العمل على تغيير أسماء بعض الشوارع التي وقعت فيها العمليات.



وقالت إنه سيطلق اسما اثنين من المستوطنين قتلا في شارع (الواد) على شارعين في القدس، وفق ما نقلت وكالة كونا.

