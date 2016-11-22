استقلال مفقود على امل موعود

يحتفل اللبنانيون اليوم بذكرى الاستقلال عن الانتداب الفرنسي، باحتفالات تعمّ المناطق كافة، وعرض عسكري يُحضّر له منذ مطلع الشهر الجاري مقابل القاعدة البحرية في واجهة بيروت، حيث سيحضر رئيس الجمهورية العرض بعد الشغور الرئاسي الطويل، بالاضافة لحضور الرئيس المكلف سعد الحريري والرئيس تمام سلام، والرئيس نبيه بري.





العرض العسكري والذي يحضّر له على الواجهة البحرية لبيروت بالقرب من بيت الكتائب، مع انتشار كثيف لعناصر الجيش وحواجز التفتيش المشددة في المنطقة تحضيراً للعرض، يأتي بعد اسابيع قليلة على انتخاب الرئيس ميشال عون وسط جرعة امل لدى الشعب اللبناني على عكس الاعوام الماضية التي خيّمت فيها اجواء القلق في ظل الاوضاع السياسية المتأزمة سابقاً، فألغيت العروض والاحتفالات لتعود هذه السنة وبقوة، بعروض تحضيرية لليوم "المجيد".

مكبرات صوت، عناصر امنية كثيفة، آليات عسكرية منتشرة مقابل الواجهة البحرية، منصة يحضّر لها جيداً، وبعناية مركزة، طرقات اقفلت للعروض التمهيدية قبل ساعات من العرض المركزي... وبالقرب من المنصة الرئاسية، وعلى مسافة قريبة يقبع حسين يوسف والد الجندي محمد المخطوف لدى تنظيم "داعش"، في خيمة الاهالي المعتصمين في ساحة رياض الصلح. الخيمة التي يجلس داخلها حسين وحيداً بانتظار امل يعيد له ابنه من الخطف في ظل تخبط القوى السياسية على الكراسي الحكومية، بينما يقبع حسين على كرسي الانتظار يقاوم مع الاهالي اليأس، رافضين اهمال الدولة لهم ولقضيتهم، عاتبين في الوقت نفسه على الرئيس عون لعدم ذكره قضيتهم في خطاب القسم خصوصاً انه قائد سابق للجيش ويدرك جيداً التضحيات للقوى العسكرية ووجع اهالي العسكريين.



كرسي الأمل

يوسف وبغصة يتحدث عن الاستقلال، معتبراً انه استقلال اسود وليس استقلالا ابيض، فهو خال من اي مضمون، فقط احتفالات هرج ومرج، فكرامة المؤسسة العسكرية مخطوفة. مضيفاً انه "لو استشهد المخطوفون كان الوضع ارحم للأهالي، الا ان الانتظار صعب ومميت، ننتظر في خيمة على الطريق بينما السياسيون يقومون بزيارات للأماكن الاثرية ويضعون الاكاليل، والجنود بيد تنظيم "داعش" لا نعرف اماكنهم ولا جديد في القضية غير متابعة من قبل اللواء عباس ابراهيم"، واضعاً امله في الحكومة الجديدة ان تضع قضيتهم على سلم اولوياتها كون الحكومة السابقة كانت حكومة شد حبال والاهالي كانوا ضحية تلك المعارك السياسية، وبعد انتخاب رئيس للجمهورية يقام عرض عسكري في ظل الخطف المستمر للعسكريين.

وبالقرب من خيمة اهالي بعض العسكريين، الذين يرون بحسين والدهم، محملين المسؤولية للدولة لعدم حسمها تلك المسألة، ويعتبرون انه لا يوجد دولة في العالم يخطف جنودها ولا تطالب بهم وتهملهم بهذه الطريقة فيما الاعلام غائب كلياً عن القضية. فلو كان الجنود تابعين لأي دولة اخرى لاندلعت الحروب واقيل وزراء وكانت الاجتماعات الوزارية تتركز على فك اسرهم، الا ان دولتنا آخر من يعلم بالقضية باستثناء بعض المسؤولين الذين يحملون على عاتقهم حل تلك القضية ولكن لا غطاء سياسيا لهم حسب تعبيرهم.

يوسف يتحدث عن العيد في غياب محمد وعن طفله، فيقول: "بعد مرور اكثر من سنتين على غياب محمد لا شكّ بأنّ الغصه تزداد والألم والشوق لا يمكن قياسهما، لكن بعد كل هذه الأيام والساعات والشهور لا يزال قلبي يخفق بالأمل ولم استشعر الخطر، الأمل بربي يكبر ويزداد دائماً".

ويضيف: "لا شكّ بأنّ الأعياد كلها لم تمر علينا ولم تدخل ذرة من الفرح الى قلوبنا ولم تخيّم على حياتنا سوى ذكرى وطيف وخيال محمد لأنّه كان يضج بالحياة والمرح والظل الخفيف الطيب الذي لا يمكن ان يسد مكانه إلا هو .. أما ابنه حسين الطفل الذي لم يرَ من والده شيئا فقد تعود على صورته ويشعر به من خلالها، فيناديه بابا ويقبّل صورته، فأنظر إليه بغصه وحرقة وألم فظيع، أعطيه حبي وحناني كما أعطيت أبيه، إلا أنني أتألم كثيراً فأنا ايضاً بحاجة لأن ارى حنان والده تجاهه" ..

الشارع اللبناني والذي انقسم بين وطني محب ووطني "قرفان"، اختلف في التعبير، الا ان هذا الشارع اتفق على حب الوطن الذي ما عاد مواطنوه يرون به إلا عجوزاً هرما على حافة الاستقلال، فتك بجسده مرض خبيث يدعى الصراع الداخلي، وأثقلت كاهله قيود حديدية خارجية الصنع.

قامت "البلد" باستطلاع آراء اللبنانيين مع اقتراب هذه المناسبة، لترى إن كان اللبناني ما زال يتذكر بأن تاريخ 22-11 هو ذكرى عيده الوطني. وما الذي بقي له من معاني هذه المناسبة، لنسلط الضوء على نظرة اللبنانيين للاستقلال وتغيراتها في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها الوطن.



كذبة الاستقلال

الآراء والتي اتفقت بأن لا معنى للاستقلال في الوقت الحالي وبأنه كذبة كبيرة، اقتنعت بها الاجيال السابقة، ويقنعون بها العالم بعرض عسكري لبعض المئات من الجنود وبحضور الصف الاول من السياسيين، في ظل غياب الدعم المعنوي والغطاء السياسي للجيش في محاربة الارهاب... بينما يرى بشير بأن 22-11 "هي ذكرى ثابتة في الوطن، ويقال بأنها عيد وطني". ولكنه لا يجد أن تسميتها "بعيد الاستقلال" جائزة، لأن "لبنان ما زال محتلاً من الخارج، عبر إذلال نفوس البعض من السياسيين بعمالتهم للخارج"، ويؤكد بأن لا استقلال للوطن إلا باستقلال الشعب، ولا استقلال للشعب اللبناني إلا "بإقالة المجلس النيابي الممدد لنفسه بإحتلال صوت وحرية الشعب في الخيار السياسي وديمقراطية الإنتخاب عبر قانون انتخاب عصري يمثل الجميع وليس قانونا من العصر الحجري". يشاركه الرأي يحيى الذي يؤكّد بدوره بأن لا " طعم للذكرى"، ولا استقلال للبنان إلا بتحريره من "مجلس العار" المستأثر بالسلطة رغماً عن إرادة الشعب وخياراته المعارضة.

بينما يرى البعض ان الاستقلال هو بالاساس كذبة وما زال لبنان محتلا من الخارج، فعن أي استقلال ما زلنا نتكلم؟؟". واعتبرت ربى بأن عيد الاستقلال هو "بِدعة، لتصنع الدول الكبرى للبنان عيداً وطنياً، أسوةً بباقي الدول العربية". ويري سعيد بأن العرض العسكري لا يمكن ان يكون طالما هناك اسرى لدى تنظيم داعش. فكيف لدولة ان تحترم نفسها تقوم بعرض عسكري وشريان اساسي من المؤسسة العسكرية غائب، فالعرض يجب ان يكون على الحدود اللبنانية السورية لاسترجاع ما تبقى من كرامة للدولة الغائبة.