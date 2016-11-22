ارحلوا قبل فوات الاوان

- خسر التضامن - صور في اكثر من مباراة بسبب الاخطاء التحكيمية فعلّق مشاركته في البطولة ثم تراجع بعد "وعود"، وفي اول مباراة بعد التراجع فاز بهدف من خطأ تحكيمي لمصلحته.

"مشجعو" شباب الساحل اصدروا بياناً عنيفاً على التحكيم متهمين اياه بظلمهم في اكثر من مباراة.

- مباراة الاخاء الاهلي - عاليه مع الانصار تعطلت في منتصف شوطها الثاني بسبب ما اعتبره جمهور الاول ظلماً تحكيمياً ضدهم.

- لاعبو الهلال - حارة الناعمة إعتدوا بالضرب على حكام مباراتهم امام الاهلي - صربا في بطولة الدرجة الثالثة.

- كلام كثير يقال عن اخطاء تحكيمية قاتلة في مباريات كافة الدرجات. حكم معروف يرتكب اخطاء تبدّل نتائج المباريات فيكلفوه قيادة مباريات جديدة بعد ايام قليلة. ونفس الحكم يقود مباراتين رسميتين قويتين خلال اقل من 48 ساعةلأنهم لا يملكون عددا كافيا من الحكام كما قيل؟.

- جماهير التضامن - صور تبادلت الشتائم والقناني مع جماهير الساحل وهو امر تكرر بين جمهوري الاخاء والانصار... المدرجات باتت مسرحاً للشتائم والتضارب وليس للتشجيع الحضاري.

- فريق النجمة ممنوع من اللعب في ملعبي صيدا وبلدية بيروت بسبب تصرفات جمهوره... وفريقا العهد والنبي شيت ممنوعان من اللعب في طرابلس (كما يقال) لأسباب نخجل من ذكرها، وملعب برج حمود مقفل في وجه مباريات كرة القدم (باستثناء فريق الهومنتمن كما تردد).

- قيل ان جمهور احد الفرق حاول نصب كمين للاعتداء على لاعبي فريق منافس.

كل هذا جزء قليل من سلبيات كثيرة تحصل في كرة القدم اللبنانية مما يعني انها باتت تشكل خطراً على السلم الاهلي وكل ذلك بسبب فشل قيادة اللعبة. فلماذا لا ترحل هذه الادارة وماذا تنتظر، وهل يجب ان نرى قتلى (لا سمح الله) حتى يعترفوا بفشلهم؟.