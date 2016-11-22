أخبار مش للنشر

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الثلاثاء 22 نوفمبر 2016 05:00
نتائج النجمة
تسببت النتائج السيئة التي يحققها فريق النجمة بشن مشجعين من عشاقه هجوماً عنيفاً عبر صفحات التواصل الاجتماعي على إدارة النادي والجهاز الفني الجديد للفريق، وحملوهم مسؤولية تلك النتائج متهمين البعض بالعمل على تطيير المدرب السابق الروماني تيتا فاليريو.
كارثة
خلال توقف احدى المباريات في لعبة كانت شعبية بسبب اشكالات بين الجمهور، تقدم مرافق لاحدى الشخصيات السياسية من موظف رسمي قائلاً له: "خليك بعيد وما تتدخل وإلاّ بـ... اختك". مرافق آخر منع المسعفين من معالجة احد جرحى الفريق الآخر في حين حاولت بعض الزمر إقامة كمين للاعتداء على الحافلة التي تنقل لاعبي الفريق المنافس لفريقهم، كل ذلك يحصل وهناك من يدّعي ان اللعبة بألف خير.
تهديد الاعلاميين
خلال توقف احدى مباريات لعبة كانت شعبية بسبب التضارب بين جمهوري الفريقين، تقدم موتورون يتبعون للفريق المضيف باتجاه الاعلاميين وطالبوهم بوقف اعمال تصوير مشاهد الاعتداءات تحت طائلة ضربهم وتحطيم كاميراتهم!. اللافت ان هذه التهديدات جاءت امام مسؤولين اكتفوا بالصمت.
الاتحاد والقانون
اكد رئيس احد اندية كرة القدم ان اتحاد اللعبة يتحمل مسؤولية كل السلبيات التي تحصل لأنه لا يطبق القوانين ضد المخالفين كما يجب، وهو يعتمد مبدأ المسايرة، الامر الذي ادى الى حصول تضارب وشتائم واعتداءات، ومن يدري فقد تصل الامور الى اسوأ من ذلك.
شكراً اتحاد
التضامن - صور علّق مشاركته في البطولة بسبب التحكيم... بيان جمهور شباب الساحل يهاجم التحكيم... عضو اتحاد كرة القدم وائل شهيب يعلّق مشاركته في الاتحاد مستنكراً "التحكيم" ورافضاً ان يكون شاهد زور (على حد قوله)... حكام بعض المباريات يتعرضون للضرب المبرح... امام كل هذا لا يسعنا سوى شكر الاتحاد على جهوده الجبارة لتطوير الجهاز التحكيمي واللعبة!
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