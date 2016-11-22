أطفال شهداء الجيش غنوا الاستقلال

لمناسبة العيد 73 للإستقلال اللبناني، وبرعاية قائد الجيش العماد جان قهوجي، نظّم "مركز الصفدي الثقافي" حفلاً وطنياً بعنوان "أطفال شهداء الجيش يغنّون الإستقلال" أحياه الفنان سعد رمضان مع نحو 35 طفلاً من أطفال شهداء الجيش.

وحضرالحفل ممثل عن قائد الجيش العميد عبد الجواد ديب، والرئيس نجيب ميقاتي ممثلاً بمقبل ملك، والنائب سمير الجسر ممثلاً بالعميد كمال حلواني، والنائب السابق سمير الجسر ممثلا بأحمد عباس، ورئيس بلدية طرابلس وإتحاد بلديات الفيحاء احمد قمر الدين، ورئيس بلدية الميناء عبد القادر علم الدين، ورئيس مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي المهندس حسام قبيطر، ورئيسة جمعية"طرابلس حياة" سليمة أديب ريفي، ومدير جامعة سيدة اللويزة - برسا الأب سمير غصوب ممثلاً بمسؤول العلاقات العامة في الجامعة إدغار حرب، ورئيسة جمعية "أكيد فينا سوا" فيولات الصفدي، والمديرة العامة لمؤسسة الصفدي الثقافية سميرة بغدادي، ومديرة مركز الصفدي الثقافية نادين العلي عمران وأهالي الأطفال.

بعد النشيد الوطني، أشارت عمران في كلمتها الإفتتاحية إلى أنّ "مسيرة تثبيت الإستقلال مرّت بأيام صعبة سقط خلالها شهداء رووا بدمهم أرزة العزّ ليبقى الوطن شامخا" لافتةً إلى أنّ "الاحتفال هذا العام يمرّ مظلّلا بابتسامة أمل لأطفال يحلمون بوطن عظيم على قدر شهادة آبائهم" موضحة ان "المركز أراد أنّ يغنّي إلاستقلال بصوتهم لأن الموسيقى هي وحدها اللغة المشتركة للحزن والفرح، للشهادة والحياة".

من جهته، وبعد إشادة العميد أديب بـ"الإرتباط الوثيق بين المؤسسة العسكرية وأهلها على إمتداد مساحة الوطن" أكّد أن "منطقة الشمال عموما ومدينة طرابلس خصوصاً يشكلان النموذج الامثل لهذا التعايش". كما أعرب عن "تضامنه المتين والدائم مع عوائل الشهداء".

وبغصّةٍ، تحدثّت إبنة الشهيد في الجيش اللبناني سهى محمود حلواني بإسم الأطفال كافة ورأت في كلمتها أن "الإستقلال كلمة عظيمة كانت حروفها بداية لقصة أبطالها الشهداء الذين كانوا شمعة احترقت، وحرقت معها الإستبداد لإضاءة حريّة الوطن".

بدورها، رأت الصفدي أنّ "الإستقلال لا يتُّم الحصول عليه بسهولة، ولا يمكن أنّ يحصل عليه أيّ بلد من دون تكاليف كبيرة وأحياناً باهظة جدّاً يدفعُها الناس من حياتهم، كما حصل معنا في لبنان وما زال حتى اليوم" معتبرة أنّ "الصورة هذا العام لا تختلف عن سابقاتها في ظلّ مواصلة إيمان الشعب بجيشه رغمَ كلِّ الصعوبات التي واجهت وتواجه هذا الجيش الذي شكَّل في مرحلة ليست ببعيدة فسحةَ الأمل الوحيدة بالنسبة للبنانيين إذ بقي موحدّاً رغم إلإنقسامات السياسية الحادة وأطفأ بدم جنوده وضباطه نيران الدّمار المجاورة حامياً الوطن وأهله من صراعات المنطقة الملتهبة".

وبعد الكلمات، أدّى الأطفال مجموعة من الأغاني الوطنية وجمعتهم إحداها مع الفنان سعد رمضان الذي بدوره كانت له وصلة فنية لعدد من المقطوعات العسكرية والوطنية.

وفي الختام، قدّمت الصفدي درعاً تكريمية لكلّ من العميد عبد الجواد ديب والفنان سعد رمضان قبل أن توزّع الهدايا على الأطفال من أبناء الشهداء.