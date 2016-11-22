أفلام من "الواقع الافتراضي" في "دبي السينمائي"



من المُتوقّع أن يأخذ «مهرجان دبي السينمائي الدولي»، في دورته الـ13، عشّاق السينما لعيش تجربة فريدة ومميزة، وذلك عبر عرض مجموعة أفلام بتقنية «الواقع الافتراضي»، المعروفة إختصاراً بـ«VR»، والتي أُضيفت إلى برامج المهرجان، ضمن برنامج "واقع مختلف" للمرّة الأولى هذا العام.



تشارك عشرة أفلام، في هذا البرنامج، من أقوى إنتاجات هذه التقنية في العالم، منها خمسة أفلام تُعرض للمرّة الأولى عالمياً. عن البرنامج الجديد، قال مسعود أمرالله آل علي، المدير الفني لـ«مهرجان دبي السينمائي الدولي»: «نلتزم بتوفير الأحدث والأفضل على الدوام، في كل دورة، تماشياً مع تطلعاتنا المستقبلية، سواء أكان ذلك عن طريق عرض أحدث الإنتاجات المنتظرة عالمياً، أم من خلال تقديم أحدث تقنيات صناعة الأفلام. يُعدّ تقديم أفلام «الواقع الافتراضي» خطوة هامة نظراً للطفرة التكنولوجية الهائلة التي نعيشها، وانعكاساتها المباشرة على صناعة السينما، حيث أنها توفر للجمهور تجربة فريدة، لا يمكنهم الحصول عليها إلا من خلال تواجدهم داخل صالات سينما متخصّصة لها الغرض".

تفتتح المخرجة الهندية فايزة أحمد خان، المعروفة بتقديمها لأفلام واقع افتراضي رائدة، فيلمها غير الروائي الجديد «عندما نفقد الأرض كلها، هل نتناول الفحم؟»، بعرض عالمي أول. ينقل الفيلم المشاهدين إلى مقاطعة كوربا الصغيرة، وسط الهند، حيث أسفرت عمليات التنقيب عن المعادن فيها، المستمرّة على مرّ العقود، عن تدمير أراضيها، وتلويث شديد في هوائها ومائها، والإضرار بحياة المقيمين فيها. يسلّط الفيلم الضوء على تطوّر ونموّ هذه المنطقة، في الوقت الحاضر.

كما يقدّم المخرجان الروسي جورجي مولودسوف والأميركي مايكل أوين فيلمهما «بحيرة بيكال: العلم والروحانية لأضخم كمية مياه - الحلقة الأولى: روح الشتاء»، الذي يُعرض للمرة الأولى عالمياً خلال «مهرجان دبي السينمائي الدولي». يقدّم الفيلم خمسة مشاهد قصيرة، مصنوعة بأسلوب «الواقع الافتراضي»، عن الشتاء المتجمد حول بحيرة بيكال، في سيبيريا، وبعض التقاليد الروحية الراسخة، التي نشأت عن أقدم وأعمق وأضخم حجم من الماء العذب على وجه الأرض.

ويضع الفيلم غير الروائي «لا حدود»، للمخرج الإيطالي-العراقي حيدر رشيد، جمهور السينما في قلب أزمة المهاجرين في إيطاليا. يوثّق الفيلم أزمة اللاجئين في إيطاليا، وتجربة متطوعين يديرون بأنفسهم مراكز استقبال.

كما يقدم المخرج الكندي آدم كوسكو، فيلم الدراما السوريالية «سكاكين». يصوّر فيه مواجهة بائع سكاكين مع ربّة منزل، كانت قاب قوسين أو أدنى من الانهيار العصبي.

ويشارك المخرج الفرنسي بيار زاندروفيتش، الحائز جوائز، بفيلم الخيال العلمي الجديد «أنا، فيليب»، من بطولة دنيا سيشوف، وناثان ريبي، ودوغ راند، وهيلين كون، وديفيد غاسمان. ويأخذ المخرج البريطاني دارين إيمرسون الجمهور حول العالم، في رحلة صعبة، مع فيلمه الأخير «غير مرئي».

كما يقدّم المخرج الفرنسي الموهوب رومان لوفيس العرض العالمي الأول لفيلمه «أوبليفيوس»، ومن أداء كيفين بولاك، وشي نينغ. تدور أحداث الفيلم في عالم الجريمة، حيث لا يُوجد متسع من الوقت.

وسيعيش جمهور «مهرجان دبي السينمائي الدولي» تجربة سينمائية لا تشبه أي شيء شاهدوه من قبل، حيث يقدم المخرج الأميركي المعروف راندال كلايزر فيلمه «إزالة الجليد». تدور أحداث الفيلم في العام 2045، عندما يصبح استخدام النتروجين السائل شائعاً لتجميد المرضى إلى حين إيجاد العلاج المُناسب لهم.

وتقدم المخرجة الأميركية سارة هيل العرض العالمي الأول لفيلمها «هل تنصتون؟: الأمازون والكونغو»، الذي يأخذ الجمهور في رحلة شيّقة، وسط غابات الأمازون المطيرة.

تختتم عروض برنامج أفلام «الواقع الافتراضي»، مع فيلم المخرج الإماراتي حسن كياني «فلاش»، بعرضه العالمي الأوّل.