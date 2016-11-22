American Music Awards عودة سيلينا غوميز

وُزّعت أمس الاول جوائز الموسيقى الاميركية في لوس أنجليس. وقد حضر عدد من الشخصيات الحدث البارز الذي نظّمه كل من الكوميدي جاي فارواه وعارضة الازياء جيجي حديد. الاخيرة كانت مشعة بفستان أبيض من توقيع روبرتو كافالي وأضحكت الحضور بتقليدها السيدة الاولى ميلانيا ترامب.

من جهة الجوائز، كوفئت المغنية أريانا غرانديه بجائزة أفضل فنانة للعام، كما خرج درايك مع جائزة أفضل فنان "هيب هوب". أما زاين ماليك، فحصد جائزة أفضل فنان جديد للعام. وسجّلت سيلينا غوميز عودتها بعد أسابيع طويلة من الغياب بسبب خضوعها للعلاج، وتسلمّت جائزة أفضل فنانة "بوب/روك". كما كانت هناك لفتة لستينغ الذي حصل على مكافأة تكريمية وأدّى مباشرة كذلك على المسرح. وتخللت الامسية عروض لعدد من الفنانين مثل نيكي ميناج وليدي غاغا وجون ليجند الذي حضر الحدث مع زوجته العارضة كريسي تايغن صاحبة أكثر الازياء جرأة في السهرة.