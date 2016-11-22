أليك بولدوين يردّ على دونالد ترامب

عبّر دونالد ترامب أخيراً عبر "تويتر" عن رأيه ببرنامج "ساترداي نايت لايف" الذي لا يضحكه أبداً، خصوصاً وانه يسخر منه، واتهم البرنامج بكونه منحازاً. وسرعان ما ردّ عليه الممثل أليك بولدوين الذي يقوم بتقليده في البرنامج الكوميدي قائلاً له: "الانتخابات انتهت. حاول أن تكون رئيساً الآن.... هل تعلم ما كنت سأفعل لو انتُخبت رئيساً؟ كنت سأركّز على طريقة لتحسين أكبر عدد من الاميركيين".