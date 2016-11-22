"فيفا أنترتاينمنت" تختتم معرض العروس

اختتم معرض العروس دورتَه السادسة باستعراض قويّ لفرقة "فيفا أنترتاينمنت" التي حاكت الثرات اللّبناني ومزجته بالحضارة الغربية والهندية بطرق فريدة لناحية اللّوحات الراقصة الجديدة والغريبة. هذه الفرقة اليافعة جالت العالم كلّه بليلة واحدة: رقصات هندية وأخرى جديدة مزجت بين عالم الهيب هوب والشرق. رغم حداثتها، استطاعت الفرقة تسجيل أرقام قياسية في حفلات الزفاف اللبنانية كما شاركت بإحياء أكثر من 100 عرس هذا الصيف عبر لوحات ترفيهية بين الدبكة اللبنانية واللّوحات الراقصة العصرية.

الفرقة بإدارة وجيه الحسنية وعلاء الحسنية وهما يعملان في حقل الزفّات والدبكة اللّبنانية. وجيه الحسنية كان قد شارك أيضاً كراقص رئيسي في فيديو كليبات للأسطورة صباح والفنانة نجوى كرم وسارة الهاني بالإضافة إلى مشاركته في مهرجانات ثراثية لبنانية عدة وكراقص رئيسي في برامج عُرِضت على محطات لبنانية.

معرض العروس كان باستضافة الـ" فوروم دي بيروت" وهو يستقطب سنوياً أكثر من 20 ألف زائر تحت إشراف شركة "بروموفير"، وهو يُعنى بكافة مستلزات العروس: تصميم أزياء وشعر، فساتين، تنسيق ورود، تموين، سفر وتنظيم أعراس.

