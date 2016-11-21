قداس في حاريصا لمناسبة اليوم العالمي لضحايا السير

أقامت جمعية "يازا" قداسها السنوي في مزار سيدة لبنان في حاريصا، لمناسبة اليوم العالمي لضحايا السير، والذكرى التاسعة لقرار إحياء هذا اليوم في مزار سيدة لبنان.ترأس الصلاة نائب رئيس مزار سيدة لبنان الأب خليل علوان، في حضور رئيس الجمعية زياد عقل، أمين سر الاتحاد الأوروبي لضحايا السير سامي مؤدية، رئيس الجمعية اللبنانية للوقاية من حوادث السير المدرسية جو دكاش ووفد من أكاديمية إيليو غفري للرقص، وذوي الضحايا وحشد من المؤمنين، وخدمت القداس جوقة مزار سيدة لبنان بقيادة منال نعمة.تحدث علوان عن ثلاث مناسبات: الأولى دينية وهي بشارة العذراء مريم من الملاك جبرائيل وتأكيد مكانتها في القرآن الكريم وقد ذكرت في سورتي عمران ومريم وأصبح عيد البشارة عيدًا وطنيًا لجميع اللبنانيين مسيحيين ومسلمين. والثانية عيد العلم الذي يسبق عيد الاستقلال ويوحدنا جميعا تحت راية واحدة. أما المناسبة الثالثة، فهي اجتماعية، اليوم العالمي لضحايا السير، وهذه الذكرى فيها حزن وأسى على الذين فقدناهم من جراء سوء القيادة والتهور وعدم احترام قوانين السير، ونحن منذ تسع سنوات نحتفل بالتعاون مع جمعية يازا في هذه البازيليك باليوم العالمي لضحايا حوادث السير لنذكر من المنبر الديني انه واجب مقدس ووطني ومسؤولية على الجميع، وعلينا اليوم، ان نتخطى الحزن وفقدان الأحباء حتى نلتزم أكثر في هذه القضية للعمل على تجنب ضحايا جدد في وطننا".وبعد الانتهاء من مراسم القداس، قدم تلامذة معهد "Elio’s Dance Academy رقصة تذكارية في باحة البازيليك، تخليدًا لذكرى اليو غفري صاحب المعهد، ولذكرى جميع ضحايا حوادث السير.