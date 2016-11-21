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هكذا نفى أحمد السقا شائعة طلاقه!

هكذا نفى أحمد السقا شائعة طلاقه!
هكذا نفى أحمد السقا شائعة طلاقه!
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  • الاثنين 21 نوفمبر 2016 13:00
بعدما تردّد أن الممثل المصري أحمد السقا إنفصل عن زوحته مها الصغير بسبب خلافات عائلية وزوجية، نفى السقا الشائعة من خلال حضوره عزاء محمود عبد العزيز برفقة زوجته في بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد..
ويعدّ هذا الظهور هو الأول لأحمد السقا وزوجته بعد أن ترددت أخبار عن انفصالهما، وهذا الظهور ينفي أخبار الانفصال التي ترددت الفترة الأخيرة.
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