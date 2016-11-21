الاحصاء المركزي: ارتفاع الرقم القياسي لاسعار الاستهلاك في ت1

أعلنت إدارة الإحصاء المركزي في بيان اليوم، ان الرقم القياسي لأسعار الإستهلاك في لبنان سجل لشهر تشرين الأول 2016 ارتفاعا وقدره 0,91 بالمئة بالنسبة لشهر ايلول 2016، كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:



- ارتفاع في محافظة بيروت وقدره 0,52 بالمئة

- ارتفاع في محافظة جبل لبنان وقدره 0,71 بالمئة

- ارتفاع في محافظة الشمال وقدره 1,19 بالمئة

- ارتفاع في محافظة البقاع وقدره 1,62 بالمئة

- ارتفاع في محافظة الجنوب وقدره 1 بالمئة

- ارتفاع في محافظة النبطية وقدره 1,60 بالمئة





مع العلم ان مؤشر أسعار الإسهلاك في لبنان لشهر تشرين الأول 2016 سجل ارتفاعا وقدره 1,13 بالمئة بالنسبة لشهر تشرين الأول 2015.



ودعت الراغبين بمزيد من التفاصيل الإطلاع على نتائج مؤشر الأسعار على صفحة الأنترنت الخاصة بالإدارة على العنوان التالي: lb.gov.cas.www .