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هومنتمن يهدي لقبه للحريري
هومنتمن يهدي لقبه للحريري
هومنتمن يهدي لقبه للحريري
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الاثنين 21 نوفمبر 2016 12:56
استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في «بيت الوسط» بالعاصمة بيروت، وفدا من نادي هومنتمن برئاسة غي مانوكيان راعي الفريق السلوي، وتسلّم منه كأس دورة حسام الدين الحريري السادسة والعشرين لكرة السلة التي فاز بلقبها الفريق، وهو اللقب الأول للهومنتمن في هذه الدورة.
كما تسلّم الرئيس الحريري من النادي كأس أفضل لاعب لهذه الدورة، والذي فاز به لاعب الفريق الأميركي مايك تايلور.
وهنّأ الرئيس الحريري فريق هومنتمن بفوزه بكأس دورة الحسام، ومتمنيا لأفراده تحقيق المزيد من الانتصارات والنجاحات في الدورات المقبلة.
كما أكد الرئيس الحريري اهتمامه وحرصه على دعم وتقوية القطاعات الرياضية على اختلافها، نظرا لأهمية الرياضة في تنمية قدرات الشباب البدنية وتحفيز التنافس الرياضي.
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