ميغال كتوعة بطل كأس الاستقلال في الفروسية

نظم نادي مون لاسال عين سعادة وباشراف الاتحاد اللبناني للفروسية، كأس الاستقلال للسنة ال 36 على التوالي برعاية قائد الجيش العماد جان قهوجي الذي مثله العقيد الركن بسام فهيم وفي حضور جمهور من محبي اللعبة تقدمهم رئيس الاتحاد اللبناني للفروسية اللواء الركن المتقاعد سهيل خوري، رئيس نادي مون لا سال جهاد سلامة، نائب رئيس الاتحاد اللبناني للفروسية جورج عبود، مسؤول لعبة الفروسية في النادي فرنسوا كنعان، أعضاء الاتحاد اللبناني للفروسية، اداريي الأندية المشاركة، مايا مبارك وأهالي المشاركين.



تنافس في المسابقة 77 فارس وفارسة ينتمون الى 9 اندية اتحادية وهي: المشرف، سبرينغ هيلز، مار روكز، الغزال طرابلس، غلادياتور، اكواسترين سيركيل، ضبية كاونتري كلوب، زغرين والمون لا سال من اجل احراز الكؤوس المقدمة من قبل محلات ClassSport.



بداية، النشيد الوطني اللبناني ومن ثم رحب سلامة ب"فهيم وخوري"، شاكرا راعي البطولة الياس الحاج صاحب مؤسسة Class Sport، الاندية المشاركة والحضور الكريم وعناصرالدفاع المدني الذين امنوا سلامة المشاركين.



تضمنت المسابقة 5 فئات وجاءت النتائج على الشكل التالي:



الفئة N: عدد المشاركين 30، تسابق منهم 29 (علو الحواجز بين 70 و85 سم)

المركز الاول : ميغال كتوعة على Croquette من نادي سبرينغ هيلز.

المركز الثاني : ساره سماحة على Croquette من نادي سبرينغ هيلز.

المركز الثالث : ميغال كتوعة على Zenith من نادي سبرينغ هيلز.

المركز الرابع : مونيب سالوم على Oscar من نادي ضبية كاونتري كلوب.

المركز الخامس : مهند دابوسي على Zudoctro من نادي غزال.

المركز السادس : ساره سماحة على Rodrigo من نادي سبرينغ هيلز.

المركز السابع : ألكسيا تابت على USB من نادي سبرينغ هيلز.

المركز الثامن : أنجيلينا شامي على Spirit من نادي اكستريان سيركيل.



الفئة E: عدد المشاركين 24، تسابق منهم 16 (علو الحواجز بين 95 و105 سم)

المركز الاول : ساره زيدان على Cotton Candy من نادي ضبية كاونتري كلوب.

المركز الثاني : تيا تابت على Ruberth من نادي سبرينغ هيلز.

المركز الثالث : يارا عواضة على Anika من نادي مشرف.

المركز الرابع : سعادة عبود على Tripple B من نادي مار روكز.

المركز الخامس : ميشيل سركيس على Bijoux de reve من نادي ضبية كاونتري كلوب.



الفئة D: عدد المشاركين 22، تسابق منهم 18 (علو الحواجز بين 110 و120 سم) بعد جولة تمايز بين 8 فرسان سجلوا دون خطأ في المرحلة الأولى.



المركز الاول: ياسمينا بوكتي على Adelphee من نادي ضبية كاونتري كلوب.

المركز الثاني : ماريك ميتالا على Hotesse de Laubry من نادي ضبية كاونتري كلوب.

المركز الثالث : ماري ديان فاضل على Tsinia من نادي سبرينغ هيلز.

المركز الرابع : عصام حداد على Vabiola من نادي ضبية كاونتري كلوب.



الفئة C: عدد المشاركين 13، تسابق منهم 12 (علو الحواجز بين 120 و130 سم)

المركز الاول: ياسمينا بوكتي على Barcelona من نادي ضبية كاونتري كلوب.

المركز الثاني: عصام حداد على Bux Bunny من نادي ضبية كاونتري كلوب.

المركز الثالث: أحمد رضا على Katokina من نادي غرين لاند.



الفئة B: عدد المشاركين 2 (علو الحواجز بين 130 و140 سم)

بعد جولة تمايز بين الفارسين اللذين سجلوا دون خطأ في المرحلة الأولى

المركز الاول: أحمد رضا على Katokina من نادي غرين لاند.



وقد أحرز كأس راعي المسابقة قائد الجيش العماد جان قهوجي، الفارس ميغال كتوعة على Croquette من نادي سبرينغ هيلز الذي فاز بالفئة N، وتسلمه من ممثل قائد الجيش العقيد الركن بسام فهيم.



ووزعت الكؤوس على الفائزين في كافة الفئات من قبل فهيم، خوري، وعبود، كنعان ومبارك.



وتألفت لجنة الحكام من سمير سوبرة رئيسا ومريام مايتالا عضوا والميقاتي مارون مهنا، وقام بنصب المسلك المصمم فولكر شميدت وتولى مسؤولية مضمار التحمية كل من سمير شدياق وكارلا كتوعة، وتواجد خلال المسابقة فريق من الدفاع المدني، كما أشرف فنيا على المسابقة رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد وليد الرحباني باشراف رئيس نادي مون لاسال جهاد سلامة.