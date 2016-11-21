الشرطة الأميركية تحقق بمقتل شرطي برصاص مسلحين

شرعت الشرطة في ولايتي تكساس وميزوري الأميركيتين، الاثنين، في البحث عن مشتبه فيهم في هجومين منفصلين على شرطيين أطلق عليهما النار خلال دورياتهما، مما تسببت في مقتل أحدهما من قبل مسلحين مجهولين، لاذوا بالفرار في سيارات.



وذكرت السلطات أن مسلحا أطلق النار على محقق للشرطة في سان أنطونيو، فقتله وهو يجلس في سيارة للشرطة خارج مقر الشرطة بالمدينة، الأحد.



وأوضح قائد شرطة سان أنطونيو، وليام ماكمانوس، أن الواقعة حدثت حين أوقف المشتبه به سيارته خلف سيارة الشرطة المتوقفة، وخرج منها ثم سار إلى سيارة الشرطة وأطلق النار على المحقق في رأسه عبر النافذة.



وعقب ذلك، مد المسلح يده داخل النافذة وأطلق رصاصة ثانية على المحقق وعاد إلى سيارته وانطلق مسرعا، وفق ما نقلت "رويترز".



وبعد ذلك بساعات في ولاية ميزوري، أطلق النار على شرطي في سانتلويس في وجهه وأصيب بجروح خطيرة أثناء جلوسه في سيارة الشرطة، عند تقاطع طرق.

