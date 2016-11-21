بوتن هدد والجيش نفذ.. كيف ردت روسيا على الناتو؟

جاء تحرك وزارة الدفاع الروسية بنشر نظام للدفاع الصاروخي، الاثنين، بالتزامن مع تصريحات "قوية" للرئيس فلاديمير بوتن توعد فيها بـ"إجراءات"، ردا على حلف شمال الأطلسي.



ونقلت وكالة الإعلام الروسية للأنباء عن بوتن قوله إن موسكو ستتخذ "إجراءات مضادة" ردا على توسع حلف شمال الأطلسي.



وقال بوتن في مقابلة سيبثها التلفزيون الروسي: "لماذا رد فعلنا انفعالي حيال توسيع حلف شمال الأطلسي؟ نحن قلقون حيال عملية اتخاذ القرارات في الحلف".



وكان رئيس لجنة الدفاع في المجلس الأعلى بالبرلمان الروسي قال إن موسكو ستنشر نظامها للدفاع الصاروخي "إس-400"، و"صواريخ إسكندر" الباليستية في جيب كالينينغراد الروسي.



وذكر فيكتور أوزيروف أن روسيا تعتبر نشر صواريخها قرب الحدود الغربية، ردا على نشر الولايات المتحدة للدرع الصاروخية في أوروبا، وفق ما نقلت "رويترز".



وفي وقت سابق، قال مسؤول في المخابرات الأميركية إن روسيا تنقل صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية إلى كالينينغراد، وهو جيب روسي صغير بين بولندا وليتوانيا.

