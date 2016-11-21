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عسيري يعلن انتهاء الهدنة في اليمن
عسيري يعلن انتهاء الهدنة في اليمن
عسيري يعلن انتهاء الهدنة في اليمن
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الاثنين 21 نوفمبر 2016 12:42
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الداعم للحكومة اليمنية، انتهاء هدنة الساعات الثماني والأربعين التي كان قد بدأ تنفيذها ظهر السبت، بسبب "انتهاكات" المتمردين الحوثيين وحلفائهم، بحسب ما أفاد المتحدث باسمه لوكالة "فرانس برس".
وقال مستشار وزير الدفاع السعودي، المتحدث باسم قوات التحالف العربي، اللواء أحمد عسيري: "لم يكن ثمة احترام (للهدنة)، فقط انتهاكات"، مضيفا "على المستوى العسكري، في الوقت الراهن، لا يوجد لدينا أي توجيه لتمديد وقف إطلاق النار..لقد انتهى".
وكان الجيش الوطني اليمني قد ذكر، الأحد، أن ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، خرقت الهدنة الإنسانية التي أعلنتها قيادة قوات التحالف العربي لدعم الشرعية 328 مرة، خلال 18 ساعة.
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