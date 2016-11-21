  • Lebanon
تصفح جريدة البلد
الخميس 22 كانون الأول 2016
Search
        
لبنان
12°C
19°C
الرئيسيةأخبارمتفرقاتاقتصادرياضةPhotos/VideosLayalinaArabsturboإعلانات

عسيري يعلن انتهاء الهدنة في اليمن

عسيري يعلن انتهاء الهدنة في اليمن
عسيري يعلن انتهاء الهدنة في اليمن
  •   Facebook Twitter
تعليق
هل أنت متأكد أنك تريد حفظ هذا الخبر؟
نعم    لا
  • الاثنين 21 نوفمبر 2016 12:42
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الداعم للحكومة اليمنية، انتهاء هدنة الساعات الثماني والأربعين التي كان قد بدأ تنفيذها ظهر السبت، بسبب "انتهاكات" المتمردين الحوثيين وحلفائهم، بحسب ما أفاد المتحدث باسمه لوكالة "فرانس برس".

وقال مستشار وزير الدفاع السعودي، المتحدث باسم قوات التحالف العربي، اللواء أحمد عسيري: "لم يكن ثمة احترام (للهدنة)، فقط انتهاكات"، مضيفا "على المستوى العسكري، في الوقت الراهن، لا يوجد لدينا أي توجيه لتمديد وقف إطلاق النار..لقد انتهى".

وكان الجيش الوطني اليمني قد ذكر، الأحد، أن ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، خرقت الهدنة الإنسانية التي أعلنتها قيادة قوات التحالف العربي لدعم الشرعية 328 مرة، خلال 18 ساعة.
الاسم
البريد الإلكتروني *
التعليق
كلمة التحقق
7     +     8     =  
يحتفظ موقع البلد لنفسه بحق الامتناع عن نشر التعليقات التي تحتوي على شتائم أو غيرها من الآراء الخارجة عن حدود اللياقة. إنّ الآراء المنشورة كافّة تعبّر عن رأي المرسل ولا تمثّل آراء موقع البلد أو العاملين فيه. يرجى الإلتزام بـ ٢٠٠ كلمة لتجنب إصدار رد غير كامل.

اتصل بنا  |  عن البلد  |  شروط الإستخدام
جميع حقوق الطبع محفوظة © 2011