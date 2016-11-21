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فرنسا تعلن إحباط "هجوم إرهابي"

فرنسا تعلن إحباط "هجوم إرهابي"
فرنسا تعلن إحباط
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  • الاثنين 21 نوفمبر 2016 12:38
أحبطت السلطات الفرنسية "هجوما إرهابيا" مزمعا، واعتقلت الشرطة 7 مشتبه بهم مطلع الأسبوع، حسبما أعلن وزير الداخلية برنار كازنوف، الاثنين.

وأضاف الوزير أن المعتقلين من أصول فرنسية ومغربية وأفغانية، تتراوح أعمارهم بين 29 و37 عاما، وبينهم اثنان في مرسيليا ومعظم الباقين في ستراسبورغ.

ولم يوضح كازنوف للصحفيين هدف الهجوم الذي كان يجري التخطيط له.

ومن المقرر أن يفتتح أحد أقدم وأكبر أسواق عيد الميلاد في ستراسبورغ الجمعة.
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