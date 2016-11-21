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اعتصام لاتحادات ونقابات قطاع النقل البري يوم الجمعة
اعتصام لاتحادات ونقابات قطاع النقل البري يوم الجمعة
اعتصام لاتحادات ونقابات قطاع النقل البري يوم الجمعة
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الاثنين 21 نوفمبر 2016 12:28
في إطار اجتماعاتها المفتوحة ومع استمرار اعتصامها أمام مراكز المعاينة الميكانيكية، عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري اجتماعاً عرضت فيه لسير الاعتصام المستمر أمام مراكز المعاينة الميكانيكية والخطوات التصعيدية والتي كان آخرها الاعتصام السلمي أمام وزارة الداخلية والبلديات.
وبعد النقاش والتشاور، وتأكيداً على الموقف الموحّد للقطاع والذي يتمسّك بمطالبه كاملةً وليس حصراً موضوع المعاينة الميكانيكية،
وحيث أنّ مصالح السائقين بكل فئاتهم تتعرّض يوماً بعد يوم إلى الإجراءات التعسفية خلافاً للقوانين والأنظمة المرعية في مصلحة تسجيل السيارات والآليات،
من أجل كلّ ذلك:
تعلن اتحادات ونقابات قطاع النقل البري عن تنفيذ اعتصام سلمي بمشاركة جميع أنواع المركبات يوم الجمعة الواقع فيه 25/11/2016 اعتباراً من الساعة السابعة صباحاً حتى الحادية عشر ظهراً.
على أن يعلن عن الخطوات التصعيدية المقبلة في مؤتمر صحفي أمام مصلحة تسجيل السيارات والآليات في حينه.
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