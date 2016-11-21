27 قتيلا في تفجير المسجد في كابول





قتل 27 شخصا وأصيب 35 آخرون بجروح اليوم في تفجير انتحاري استهدف مسجدا خلال إحياء ذكرى أربعين الحسين الذي يلي عاشوراء، بحسب ما أفاد مسؤول في الشرطة "وكالة فرانس برس".



وقال مسؤول التحقيق الجنائي في وزارة الداخلية فريدون عبيدي :"فجر انتحاري نفسه وسط الزوار في المسجد ما تسبب بمقتل 27 شخصا واصابة 35 آخرين بجروح".

