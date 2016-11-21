جنسيتي حق لي ولأسرتي"... لاستقلال قوانين لبنان

"الاستقلال ما زال منقوصاً"، خلاصة تعبّر عنها قضايا عدة لا تزال تحتكم لمجموعة قوانين غير مستقلة نتوارثها من عصور الانتداب والاستعمار، وعلى رأسها القوانين المختصة بحقوق الافراد والمساواة بين الجنسين. بالامس، وتزامناً مع بداية الاحتفالات بعيد الاستقلال، أعادت حملة "جنسيتي حق لي ولاسرتي"، التذكير بالحقوق المسلوبة، وتسليط الضوء على التناقض الواضح في قانون الجنسية والذي يميّز بين الرجل والمرأة.



استطاعت دول عربية عدة اخيرا ان تعدل قوانينها لصالح النساء، امّا في لبنان بلد الحريات، فلا تزال سيدات لبنان يحتكمن لقوانين قديمة، فيجبرن كل يوم على دفع اثمان باهظة، تجعلهن لا يتوانين عن رفع الصوت للمطالبة بحقهن في منحهن الجنسية لابنائهن. وكما في كل مناسبة، تجدد نساء لبنان ايمانهن بالقضية وكلهن أمل بالتوصل الى نتيجة، بعيداً من الحسابات السياسية والطائفية التي تأخذ القضية الى منحى مختلف يقوم على التفرقة العنصرية والمذهبية على حد سواء.



السفارة الفرنسية

بالامس، كررن الطلب ونزلن الى جانب حملة "جنسيتي حق لي ولاسرتي" الى الشارع، وجهتهن هذه المرة السفارة الفرنسية في بيروت، وذلك لمناسبة عيد الاستقلال اللبناني، من المطالبة بقانون جنسية لبناني منصف للنساء والرجال معا. الوقفة الرمزية كانت عبارة عن اعتصام شارك فيه عدد من النساء المعنيات في الحملة اضافة الى اسرهن وممثلين وممثلات عن كافة المناطق اللبنانية، وناشطين من المجتمع المدني والجمعيات النسائية.



استقلال قوانين

المشاركون رفعوا يافطات عدة، كانت خير معبر عن حالة عدد كبير من النساء اللواتي واجهن الامرّين، ولم يستسلمن لكل الظروف السلبية المحيطة، فحملن شعارات "نريد قانون جنسية صنع في لبنان"، "استقلالنا ما بيكمل الا باستقلال قوانيننا"، قانون من 1900 وخشبة"، "قانون من 1925 "، "قانون منتهي الصلاحية"، "اولادنا مش اجانب ,, قوانينكم اجنبية"، "قوانين بالية من زمن الاستعمار" .. وغيرها من الشعارات.



الهدف كان اذاً استقلال قوانين لبنان بالدرجة الاولى، وهو ما اكدت عليه منسقة الحملة كريمة شبو، التي اعتبرت انّه في حين انّ لبنان على مشارف الاحتفال بعيد الاستقلال، استقلاله عن فرنسا منذ العام 1943، فانّه لما يزال غير محقق استقلاله قانونيا، "وذلك لان قانون الجنسية اللبناني الذي وضع وقت الاستعمار الصادر عام 1925 عن الجنرال ساراي المفوض السامي الفرنسي في لبنان ما زال ساري المفعول حتى يومنا هذا".

وتابعت: "الاستقلال ما زال منقوصاً، لا استقلال مكتملا من دون قوانين مستقلة ، ولا استقلال حقيقيا من دون تعديل قوانين ما زالت من عصر الانتداب والاستعمار". وتوجهت مطالبة "الجنرال اللبناني" بوضع قانون لبناني منصف وعادل قائم على المساواة التامة بين النساء والرجال على حد سواء ويضمن حق النساء اللبنانيات بمنح الجنسية لاسرتهن".



دولة المواطنة

وأكدت شبو انّ سيادة الوطن تكون باعطاء الحق للمواطنين والمواطنات دون اي تمييز. وطالبت السلطات التشريعية والتنفيذية ورئيس الجمهورية بوضع قوانين تتواءم مع ما نص عليه الدستور في الفقرة السابعة، "كل اللبنانيين سواسية لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم". كما دعت الى ترجمة ما نص عليه الدستور وازالة التناقض الواقع في قانون الجنسية والذي يميز بين النساء والرجال "فكيف يمكن السماح بوجود قانون الجنسية الحالي الذي يخالف الدستور اللبناني؟". وفي الختام اعتبرت، "كما تمّ جلاء الجيوش الاستعمارية والمعدات الحربية عن الاراضي اللبنانية، فنطالب بسحب وجلاء قانون الجنسية الحالي ايضا وفوراً عن الأراضي اللبنانية. من اجل ترجمة استقلالنا". وباركت لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ودعتهما "لبناء دولة المواطنة".



العقلية الذكورية

ومن ثم كانت كلمة للمحامية اقبال دوغان رئيسة المجلس النسائي اللبناني، اعتبرت فيها "نحن لا نقف هنا ضد السفارة الفرنسية، وخاصة نحترم ان فرنسا غيّرت وعدّلت قانون الجنسية في بلدها واعطت الحق للنساء بمنح جنسيتها لأسرتها، بل نحن هنا للتوجه للدولة اللبنانية ولمحاربة العقلية الذكورية التي تمنع عن النساء اللبنانيات من منح جنسيتهن لاسرهن، حتى انه في تشكيل الحكومة الجديدة لم نسمع بتداول اي اسم من النساء ولا اي وزيرة ، لذا نطالب بتعديل كافة القوانين المجحفة بحق النساء اللبنانيات ، والنساء في لبنان اكثر من النصف ، لذا احذروا من ثورة النساء".