الثنائيّة المسيحية تحصّن التفاهم «المثمر»: لولاه!

من المتضرّر الأكبر من تفاهم الرابية-معراب؟ كان على طارحي هذا التساؤل أن يركنوا لا الى شعارات الأطراف المقزّم دورهم ولا الى أشعارهم ولا الى حُكمهم على النوايا، بل الى ترجماتٍ فعلية على أرض الواقع تتجاوز تحالفًا بلديًا. كان على هؤلاء أن ينتظروا مفاعيل “صدمةٍ” كبيرة على شاكلة الحصص الوزارية والانتخابات النيابية.



الحديث عن قوّة التحالف الضاربة في انتخابات العهد الجديد التشريعية سابقٌ لأوانه خصوصًا أن صورة القانون الذي سينتصر لم تتضح بعد، تمامًا كصورة التحالفات التي خلطتها تسوية الرئيس سعد الحريري والتي كانت كفيلة بإسقاط الانقسام العمودي التقليدي واستنباط خصوماتٍ جديدة وتحالفاتٍ جديدة لم تكن في الحسبان.



حياةٌ طويلة الأمد...

لم يعد خافيًا على أحد أن كثيرين لا يطيقون الغزل العوني-القواتي الطارئ، لا بل يرفض كثيرون تصديقه بذريعة أنها مجرّد لعبة مصالح ستسقط ما إن ينتهي كلّ طرفٍ من إتمام حساباته. بكل ما أعطيا من قوّة من وتعهداتٍ مكتوبة، يحاول فريقا التفاهم المارونيان إثبات العكس. بالنسة اليهما، ما صنعه رجلا التفاهم ابراهيم كنعان وملحم رياشي أكبر من أن يكون عابرًا وأوسع من رقعة قصر بعبدا وأبعد زمنيًا من ستّ سنوات في الحكم. هو حياةٌ طويلة الأمد صنعتها الرابية ومعراب لقواعدهما المسيحية التوّاقة الى حقبات القوة والقرار. ربما لم يتوقع عون وجعجع أن تصل بهما الأمور الى هذا الحدّ، الى درجة فرض واحدٍ منهما رئيسًا للجمهورية بقرارٍ محلي وذي بصماتٍ مسيحية جلية. ولكنهما لم يتوقعا في المقابل أن يثير هذا “التفاهم المثمر” هواجس مكوّناتٍ أخرى في الوطن من بعض أبناء الطائفة ومن خارجها ليبلغ الحديث حدّ الإيحاء الى إقصاء ثم المجاهرة بعزل.



“أكّس” على زعيمهم

فضحت مرحلة التأليف على قِصرها كلّ شيء. خلطت كلّ الأوراق ودفعت بأفرقاء كثيرين الى الخروج من ثيابهم، ولم يكن أولهم ولا آخرهم حزب الكتائب. ببرودةٍ كان أبناؤه يتحدثون عن ثنائيةٍ عازلة قبل أن يستدركوا الأمر ويهادنوا العهد الجديد بإعلانهم الوقوف الى جانبه ومشاركتهم في حكومة الوفاق الوطني، خصوصًا بعدما بلغهم إصرار رئيس الجمهورية على منحهم حقيبة في أعقاب رفع تشكيلة أولية تستثنيهم نظرًا الى “التضخّم” المسيحي في طلب الحقائب. يهدأ الكتائبيون فيشتعل أبناء المردة. هؤلاء يعتقدون لا بل يؤمنون بأن الرئيس عون، لا بل العماد عون (قبل أن يصبح رئيسًا) “أكّس” على زعيمهم الشمالي بعد خروجه الى الإعلام في غير مناسبة ورفعه سقف التحدّي والعدائية تجاه الرابية، مرورًا بعدم تهنئة عون في قصر بعبدا وحتى عدم المشاركة شخصيًا في الاستشارات الملزمة مع الرئيس المكلف سعد الحريري، وصولًا الى محاربة حصوله على حقيبة وازنة في الحكومة بذريعة أنه لم يصوّت لعونه لا بل تحداه وكان شبه غريمٍ له (بالورقة البيضاء) في جلسة الانتخاب. هنا بيت القصيد، لا بل هنا عنصر العرقلة الثاني في وجه المدّعين بأن التفاهم العوني-القواتي الملزِم هو المعرقِل الأساس.



اتّجاه “نكائي”؟

يشدّ فرنجية ظهره بحليفيه الشيعيَّين وتحديدًا الرئيس بري الذي يأخذ على عاتقه المحاربة من أجل حقيبة وازنة لبكّ بنشعي بعد حسم شأن حقائبه، وعليه ينحو فرنجية في اتجاه “نكائي” بعض الشيء على ما يوصّفه عارفون برتقاليون، كيف ولا وهم كانوا حلفاء حتى العظم. اتّجاهٌ يُترجَم على ما يتسرّب من كواليس التأليف في تمسّك فرنجية “الفجائي” بوزارة الطاقة من أجل انتزاعها من جعبة التيار الوطني الحرّ. يرفض مقرّبون من بري التسليم بأن ما يطالب به فرنجية، والذي هو حقُّه الطبيعي، هو ما يؤخر إبصار الحكومة النور، ومع ذلك فإن بري على ما يبدو يعمل على قاعدة “مداواة الداء بالداء”، لجهة إيحائه بالتوسُّط لدى فرنجية لإطلاق يد الرئيس الحريري، رغم أن كثيرين عارفون ومقتنعون بأن رجل بنشعي لا يتحرّك من دون معيّة بري أو علمه على الأقل، كي لا نقول بإيعازه. يأبى هؤلاء إشاحة الأنظار عمّا يعتبرونه “مبالغة” عونية في “تدليع” القواتيين بمنحهم حصّة تفوق حقيقة تمثيلهم البرلماني بأشواط. ويضرب هؤلاء على وتر الرابية نفسها بالحديث عن أن ثمانية نواب قواتيين سيمثلهم في الحكومة نصف عددهم أي أربعة وزراء متى حُسِم أمر نائب الرئيس لصالحهم، فيما أكثر من 22 نائبًا عونيًا سيمثلهم نصف ربعهم أي ثلاثة وزراء أو ربما مجرد وزيرين لفكّ أزمة القوات. تلك “الانتفاخة” المسيحية تضع رئيس الجمهورية أمام عقبة عدم تمكّنه من تسمية وزير ماروني، وهو ما تعمل دوائر القصر على هضمه مع سيّده.



“ليس ملزمًا للجميع”

اليوم، يعتبر العونيون والقواتيون أنهم حموا المكوّن المسيحي ومنحوه قوةً لم يعهدها منذ أكثر من ثلاثة عقود في ظلّ ابتلاع صلاحيات الرئيس والغبن اللاحق في كلّ مكان بدءًا بالموقع الرئاسي والمقاعد التشريعية والحصص الحكومية وصولًا الى الفئات الأولى في مؤسسات الدولة. مرتاحَي الضمير يعيش الرئيس ميشال عون والدكتور سمير جعجع لإنهائهما حقبةً كريهةً من تاريخهما وإراحة المسيحيين من كتلٍ حقدٍ تستوطن نفوسهم. هو إنجازهما الذي ينظر الى “إلزاميته” شركاء الوطن بعين الريبة. فبالنسبة الى الممتعضين “بنودُه ملزمة للفريقين لا لجميع أفرقاء الوطن، وعليه لا يمكن لتفاهمٍ ثنائي أن يعطّل حكومة وطنية”. على جبهة الرابية الأمر محسومٌ ولا مجال للجدل أو النقاش فيه: القواتيون يجب أن يعودوا الى الحكم بحصّة وازنة وانتهى البيان، ومتى تنازلت معراب عن الحقيبة السيادية فلا يعني ذلك استغلال الأمر لتجريدها من حقائب أساسية أخرى. هكذا يبدو الاتفاق بين الفريقين سالكًا بقوّة ولكن في المقابل هناك عنصر اهتزاز على جبهة الحلفاء لا سيما حليف الرابية حزب الله الذي منح بري كلّ أوراق التفاوض باسمه وبالتالي لا تُنشيه رؤية حليفه يستميت من أجل إحقاق القواتيين أو بالأحرى منحهم أكثر من حقهم (من وجهة نظر المعترضين).



التنازلات تنقذ الوضع؟

إذًا هي أكثر من عقبة وإن حاول كثيرون تلبيسها للتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية برمي كلّ “غيظهم” في ملعب اتفاقهما. لا جدوى من ذلك حتى لو اضطرت الرابية الى تقديم مزيدٍ من التنازلات من حصتها أو من حصّة الرئيس إيفاءً بوعدٍ قطعته وخطّته... لا يهمّ طالما أن عمر الحكومة المُسلّم فيه (أقله كلاميًا) ستة أشهر، وطالما أن الحلم الأكبر تحقق بوصول العماد عون الى قصر بعبدا، من دون أن يعني ذلك أن هذا الحلم اكتمل طالما أن النَفَس الذي يدخل به شركاء حكوميون الى حكومة العهد الجديد هو نفسٌ نكائي تعطيلي استباقي.