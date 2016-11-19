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300 مليار دولار مخصصة لتطوير البنية التحتية في الإمارات حتى 2030
300 مليار دولار مخصصة لتطوير البنية التحتية في الإمارات حتى 2030
300 مليار دولار مخصصة لتطوير البنية التحتية في الإمارات حتى 2030
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السبت 19 نوفمبر 2016 08:41
أعلن عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة الإماراتية، عبيد عوض الطنيجي، خلال مشاركته في المؤتمر العربي الثاني للتطوير والاستثمار العقاري والصناعي، الذي عقد في الفجيرة، أن قيادة بلاده على رأسها خليفة بن زايد آل نهيان، اهتمت بالإستثمار العقاري في الدولة.
وأضاف أن "القطاع العقاري يواجه تحديات متنوعة، ويشهد حالياً هدوءاً في السوق العقاري، ولكن حكومتنا الرشيدة واجهت هذه التحديات بإنجازات أكبر منها، حيث يجري تطوير مشاريع البنية التحتية في ظل تخصيص الحكومة لأكثر من 300 مليار دولار لهذا الغرض حتى عام 2030".
وقال: "لم تنظر حكومتنا الى الأزمة السابقة، أو الظروف الحالية للسوق العقاري بنظرة سلبية، بل على العكس استمروا في تطوير البنية التحتية، وقالوا نحن نبني للمستقبل وللأجيال القادمة، فتم تطوير الطرق والمطارات والموانئ، وقاموا بالمشاريع السياحية والتجارية".
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