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تونس تعرض مشاريع استثمارية بقيمة 18.9 مليار دولار

تونس تعرض مشاريع استثمارية بقيمة 18.9 مليار دولار
تونس تعرض مشاريع استثمارية بقيمة 18.9 مليار دولار
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  • السبت 19 نوفمبر 2016 08:37
تعرض تونس على المستثمرين والممولين الأجانب الذين سيشاركون في المنتدى الدولي للاستثمار "تونس 2020" المنتظر عقده يومي 29 و30 تشرين الثاني الحالي، نحو 82 مشروعًا حكوميًا بقيمة مالية مقدرة بنحو 17.7 مليار يورو، أي 18.9 مليار دولار.
ويتوزع تمويل هذه المشاريع على تمويل عمومي (8.7 مليار يورو لتمويل 46 مشروعًا)، وتمويل يجمع بين القطاعين العمومي والخاص (6 مليارات يورو لتمويل 16 مشروعًا)، علاوة على تمويل خاص (3 مليارات يورو لتمويل 20 مشروعًا).
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