ترامب يواصل أثره الإيجابي على الدولار

استمر الدولار قرب أعلى مستوياته منذ أبريل 2003 أمام سلة من العملات، محققا أكبر زيادة في أسبوعين منذ مارس 2015 مع زيادة مراهنات المتعاملين على جرعة ضخمة من الحوافز المالية تحت رئاسة الجمهوري دونالد ترامب للولايات المتحدة.

وتلقى الدولار دعما أيضا من التوقعات المتزايدة بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الشهر القادم مع وجود إشارات على ارتفاع معدل التضخم وتحسن النمو الاقتصادي.



وقفزت العملة الأميركية 7.3 بالمئة أمام الين في أسبوعين وهو أكبر ارتفاع منذ يناير 1988 وثاني أقوى أداء للدولار في حقبة أسعار الصرف الحرة.



وسجل مؤشر الدولار أعلى مستوى منذ أوائل أبريل 2003 عند 101.48 قبل أن يتخلى عن بعض مكاسبه ليسجل 101.25 بارتفاع بلغ 0.4 بالمئة خلال اليوم.



ولم تذكر رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي جانيت يلين صراحة أن المجلس سيزيد أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك يومي 13 و14 ديسمبر، لكنها أبلغت لجنة في الكونغرس بأن من المرجح رفع سعر الفائدة "في وقت قريب نسبيا".



وسجل اليورو أدنى مستوى في 11 شهرا عند 1.0567 دولار وبلغ أحدث سعر له 1.0595 دولار بانخفاض نسبته 0.3 بالمئة.



وهبط اليوان الصيني إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر عند 6.9850 يوان للدولار.