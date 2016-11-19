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زلزال قوته 5.4 درجة يهز غرب اليابان

زلزال قوته 5.4 درجة يهز غرب اليابان
زلزال قوته 5.4 درجة يهز غرب اليابان
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  • السبت 19 نوفمبر 2016 08:31
هز زلزال بلغت قوته المبدئية 5.4 درجة غرب اليابان السبت ولكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار ولم يتم توجيه تحذير من حدوث موجات مد عملاقة.
وقالت وكالة الأرصاد اليابانية إن مركز الزلزال كان في مقاطعة واكاياما بغرب اليابان ووقع في الساعة 1148 صباحا (0248 بتوقيت غرينتش.)
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