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يهودي يتحدى تصريحات ترامب بشأن المسلمين "على طريقته"
يهودي يتحدى تصريحات ترامب بشأن المسلمين "على طريقته"
يهودي يتحدى تصريحات ترامب بشأن المسلمين "على طريقته"
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السبت 19 نوفمبر 2016 08:30
أعلن مدير منظمة يهودية كبيرة في الولايات المتحدة، الجمعة، تعليقا على أنباء عزم إدارة دونالد ترامب وضع قاعدة بيانات بأسماء المواطنين المسلمين في البلاد، أنه سيسجل نفسه على أنه مسلم وليس يهوديا إذا ما أضحى هذا الأمر واقعا.
وقال جوناثان غرينبلات، رئيس "رابطة مكافحة التشهير" (إيه دي أل) لوكالة "فرانس برس": "سأتسجل كمسلم إذا استحدث ترامب قاعدة بيانات، وهذا بدافع ديني اليهودي، وبسبب التزامي بقيمنا الأميركية الأساسية، لأنني أريد أن يكون هذا البلد عظيما كما كان دوما".
وكان ترامب أثار عاصفة من ردود الفعل الدولية المستنكرة، حين دعا أثناء حملته الانتخابية إلى حظر دخول المسلمين للولايات المتحدة بعد اعتداء استهدف كاليفورنيا.
كما دعا ترامب إلى إخضاع الراغبين بالهجرة للولايات المتحدة لامتحانات تبيّن قيمهم وأفكارهم العقائدية.
وفي نوفمبر 2015 رد ترامب بالإيجاب على سؤال بشأن ما إذا كان مستعدا، إذا ما أصبح رئيسا، أن يضع "قاعدة بيانات لتتبّع المسلمين في هذا البلد"، فقال يومها "أوه، من المؤكد أنني سأطبق هذا، حتما".
لكن فريق ترامب حاول التراجع عن هذا التصريح، مؤكدا في بيان، الخميس، أن الرئيس المنتخب "لم يدع أبدا إلى وضع سجل أو نظام يتيح تتبّع الأفراد على أساس ديانتهم".
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