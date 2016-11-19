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عاصفة ثلجية تضرب ولايات الغرب الأوسط الأميركية

عاصفة ثلجية تضرب ولايات الغرب الأوسط الأميركية
عاصفة ثلجية تضرب ولايات الغرب الأوسط الأميركية
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  • السبت 19 نوفمبر 2016 08:28
اكتسحت أول عاصفة رئيسية في مواسم عواصف الشتاء في الولايات المتحدة السهول الشمالية جالبة معها تساقطا كثيفا للثلوج ورياحا عاتية مما تسبب في عواصف ثلجية في أجزاء من ولايتي ساوث داكوتا ومينيسوتا.
ونشرت هيئة الأرصاد الوطنية تحذيرا من عاصفة شتوية في وسط مينيسوتا وتحذيرات من عواصف ثلجية شتوية في المنطقة حيث قالت فيكتوريا إنغرام المتحدثة باسم مكتب إدارة الطواريء بمقاطعة موريسون إن الأمطار التي هطلت في الصباح الباكر أفسحت المجال للثلوج.

وقالت هيئة الأرصاد إن هبوب رياح متزايدة القوة والتي قد تصل سرعتها إلى 89 كيلومترا في الساعة ترافق مع تساقط مكثف للثلوج مما هيأ لظروف عواصف ثلجية في غرب ووسط مينيسوتا وأقصى شرق ساوث داكوتا.

وأضافت الهيئة أن من المتوقع أن تشتد العاصفة مع توقع أن أشد تساقط للثلوج سيكون في منطقة أرو هيد في مينيسوتا.
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