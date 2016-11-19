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ترامب يرشح لوزارة الدفاع جنرالا يرى في إيران "أكبر تهديد"
ترامب يرشح لوزارة الدفاع جنرالا يرى في إيران "أكبر تهديد"
ترامب يرشح لوزارة الدفاع جنرالا يرى في إيران "أكبر تهديد"
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السبت 19 نوفمبر 2016 08:26
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب رشح جيمس ماتيس الجنرال المتقاعد في الجيش الأميركي لتولي منصب وزير الدفاع، وقد اعتبر ماتيس في أكثر من مناسبة إيران أكبر تهديد أمني في المنطقة.
وكان الجنرال ماتيس، مسؤولا عن القيادة المركزية الوسطى التي تشرف على القوات الأميركية في الشرق الأوسط، وقد اختلف مع الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما بشأن إيران وسحب القوات الأميركية من المناطق التي كان مسؤولا عنها، حسب الصحيفة.
ولم تضع إدارة أوباما ثقة كبيرة في ماتيس، لأنها كانت تنظر إليه كشخص متحمس جدا لمواجهة عسكرية مع إيران. وقد تقاعد من عمله في القوات الأميركية في 22 مايو عام 2013.
وينظر ترامب أيضا في أسماء مرشحين آخرين محتملين لشغل هذا المنصب، من بينهم الجنرال المتقاعد ديفيد بترايوس، القائد السابق للقوات الأميركية في العراق وأفغانستان.
وقال مسؤولون عن تدبير شؤون نقل السلطة في حملة ترامب، الجمعة، إنه من المتوقع أن يلتقي ترامب وماتيس في نيو جيرسي لمناقشة عرض تولي الأخير منصب وزير الدفاع. ولم يعلق ماتيس على هذه الأنباء.
ومن بين الأسماء المقترحة أمام ترامب لتولي منصب وزير الدفاع، الجنرال جاك كين، الذي قدم مشورته لحملة ترامب الانتخابية. وقد التقى مع الرئيس المنتخب الخميس الماضي.
ولا تزال حملة ترامب تدرس أيضا ما لا يقل عن ثلاثة أشماء أخرى، من بينهم جيم تالنت، وهو متقاعد وسيناتور جمهوري عن ولاية ميسوري، وستيفن هادلي، مستشار الأمن القومي السابق في عهد الرئيس جورج دبليو بوش.
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