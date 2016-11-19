اليمن.. هدوء في تعز قبل ساعات من الهدنة



تشهد مدينة تعز حالة من الهدوء الحذر باستثناء اشتباكات خفيفة ومتقطعة وذلك قبيل ساعات من بدء هدنة إنسانية أعلنتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن ابتداء من ظهر السبت.

وشهدت المدينة اشتباكات خفيفة ومتقطعة بعد معارك ليليلة في المناطق المحيطة بالقصر الجمهوري وكذا معسكر قوات الأمن الخاصة.



وأعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن أنه تقرر أن يبدأ وقف إطلاق النار اعتباراً من الساعة (12:00) ظهرا بتوقيت اليمن من يوم السبت ولمدة 48 ساعة تتمدد تلقائياً في حال التزام ميليشيات الحوثي والقوات الموالية لها.



وذكرت مصادر عسكرية أن 19 عنصرا من الحوثيين وقوات صالح قتلوا في المعارك التي شهدتها المدينة وريفها، الجمعة، بينما قتل تسعة جنود وأصيب 21 آخرين من الجيش الوطني والمقاومة.



وقالت مصادر عسكرية إن القوات الشرعية تمكنت من السيطرة على مستشفى الحمد وبعض المباني الواقعة عند البوابة الغربية لمعسكر قوات الأمن الخاصة.



واستمر الحوثيون وقوات صالح مساء الخميس في قصف بعض المناطق السكنية، مما أسفر عن مقتل مدني وإصابة اثنين آخرين جراء سقوط صاروخ كاتيوشا على منزل في حي الضربة وسط المدينة ليلة البارحة.



وكثف المتمردون، مساء الجمعة، من قصفهم على مواقع الجيش الوطني في منطقة الصلو جنوب شرقي تعز، بعد لتقدم الذي أحرزه بالسيطرة على قرية الحود والتوغل في قرية الشرف آخر معاقل الانقلابيين في المنطقة.



تفخيخ شوارع



وأطلقت قيادات في الجيش الوطني تحذيرا للمواطنين بعدم العودة إلى منازلهم في منطقة الجحملية حتى يتم نزع الألغام والمتفجرات والمفخخات التي خلفها المتمردون. وتمكن الجيش من نزع 9 عبوات ناسفة شديدة الانفجار.



وشنت مقاتلات التحالف خلال الساعات الماضية سلسلة غارات استهدفت مواقع وأهداف للحوثيين وقوات صالح في منطقة الحرير شمال شرقي تعز، كما قصفت معسكر الحفا شرقي صنعاء، ومناطق في حجه والحديدة وصعدة.



واعترضت منظومة الدفاع الجوي لقوات التحالف العربي، مساء الجمعة، أربعة صواريخ باليستية أطلقتها مليشيات الحوثي وصالح باتجاه مدينة مأرب.