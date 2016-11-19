تصفح جريدة البلد
الخميس 22 كانون الأول 2016
لبنان
12
°C
19
°C
رياضة محلية
رياضة عربية
رياضة عالمية
سيارات
لوحة القيادة
الرئيسية
رياضة
رياضة عالمية
ايمري : موتا لاعب مهم جداً بالنسبة لنا
ايمري : موتا لاعب مهم جداً بالنسبة لنا
ايمري : موتا لاعب مهم جداً بالنسبة لنا
تعليق
هل أنت متأكد أنك تريد حفظ هذا الخبر؟
نعم
لا
السبت 19 نوفمبر 2016 05:50
اشاد المدرب الإسباني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي أوناي إيمري في اداء متوسط ميدانه الإيطالي الدولي تياغو موتا ، وكان الأخير قد صرح مؤخراً بأن هذا الموسم سيكون الأخير له في حديقة الأمراء .
وفي حديث له ، قال موتا :"تحدثت مع موتا بشأن تلك التصريحات ، وأعتقد أنه لاعب مهم جداً بالنسبة لنا".
وأضاف :"موتا أظهر لي أنه جاهز للمشاركة بشكلٍ أكبر في صفوف الفريق ، وأنا واثق من أنه حينما يأتي وقت اتخاذ القرار النهائي ، فإنه سيضع نصب عينيه إمكانية الاستمرار لفترة أطول معنا".
الاسم
البريد الإلكتروني *
التعليق
كلمة التحقق
7 + 2 =
يحتفظ موقع البلد لنفسه بحق الامتناع عن نشر التعليقات التي تحتوي على شتائم أو غيرها من الآراء الخارجة عن حدود اللياقة. إنّ الآراء المنشورة كافّة تعبّر عن رأي المرسل ولا تمثّل آراء موقع البلد أو العاملين فيه. يرجى الإلتزام بـ ٢٠٠ كلمة لتجنب إصدار رد غير كامل.
حكم قضائي بحق السيدة فيروز... إلزامها بدفع مليون دولار
الاثنين 19 كانون الأول 2016
الجيش تسلم طائرة أميركية سيسنا مزودة بصواريخ
الاثنين 19 كانون الأول 2016
أخبار
أخبار البلد
أخبار عربية
أخبار دولية
ملفات
أنا مع التمديد
متفرقات
فنون البلد
مشاهير
صحة وجمال
غرائب وعجائب
موضة و أزياء
ديكور
فنون الطهو
مهرجانات
اقتصاد
أخبار اقتصادية
شركات
تكنولوجيا
مال و أعمال
رياضة
رياضة محلية
رياضة عربية
رياضة عالمية
سيارات
Photos/Videos
Photos
Videos
Layalina
Arabsturbo
إعلانات
مبوب
وفيات
إعلانات رسمية
معلنين
اتصل بنا
|
عن البلد
|
شروط الإستخدام
جميع حقوق الطبع محفوظة © 2011