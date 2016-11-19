ايمري : موتا لاعب مهم جداً بالنسبة لنا

اشاد المدرب الإسباني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي أوناي إيمري في اداء متوسط ميدانه الإيطالي الدولي تياغو موتا ، وكان الأخير قد صرح مؤخراً بأن هذا الموسم سيكون الأخير له في حديقة الأمراء .



وفي حديث له ، قال موتا :"تحدثت مع موتا بشأن تلك التصريحات ، وأعتقد أنه لاعب مهم جداً بالنسبة لنا".



وأضاف :"موتا أظهر لي أنه جاهز للمشاركة بشكلٍ أكبر في صفوف الفريق ، وأنا واثق من أنه حينما يأتي وقت اتخاذ القرار النهائي ، فإنه سيضع نصب عينيه إمكانية الاستمرار لفترة أطول معنا".