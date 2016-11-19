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ايمري : موتا لاعب مهم جداً بالنسبة لنا

ايمري : موتا لاعب مهم جداً بالنسبة لنا
ايمري : موتا لاعب مهم جداً بالنسبة لنا
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  • السبت 19 نوفمبر 2016 05:50
اشاد المدرب الإسباني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي أوناي إيمري في اداء متوسط ميدانه الإيطالي الدولي تياغو موتا ، وكان الأخير قد صرح مؤخراً بأن هذا الموسم سيكون الأخير له في حديقة الأمراء .

وفي حديث له ، قال موتا :"تحدثت مع موتا بشأن تلك التصريحات ، وأعتقد أنه لاعب مهم جداً بالنسبة لنا".

وأضاف :"موتا أظهر لي أنه جاهز للمشاركة بشكلٍ أكبر في صفوف الفريق ، وأنا واثق من أنه حينما يأتي وقت اتخاذ القرار النهائي ، فإنه سيضع نصب عينيه إمكانية الاستمرار لفترة أطول معنا".
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