غوارديولا مدافعاً عن روني :كنت أشرب الكحول أيضا !

كشف المدير الفني الاسباني لفريق مانشستر سيتي الانكليزي بيب غوارديولا أن الصحافة ضخمت جداً حادثة قائد فريق مانشستر يونايتد الانكليزي واين روني وشربه الكحول في الاونة الأخيرة.



وقال غوارديولا:" كنت لاعبا دوليا، وأثناء هذا الوقت كنت أشرب الكحول أيضا, لكنني كنت محظوظا , لم يكن هناك تصوير، وأنتم كصحفيين أيضا تشربون الكحول، كنت رجلا مسؤولا وأنتم مسؤولين وكذلك روني مسؤول".



وأضاف غوارديولا :" نحن بشر وناضجون لتحمل المسؤولية، لكنها الحياة الشخصية وعليك أن تحترم ما يفعله الآخرون ولا يجب