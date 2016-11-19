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غوارديولا مدافعاً عن روني :كنت أشرب الكحول أيضا !

غوارديولا مدافعاً عن روني :كنت أشرب الكحول أيضا !
غوارديولا مدافعاً عن روني :كنت أشرب الكحول أيضا !
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  • السبت 19 نوفمبر 2016 05:15
كشف المدير الفني الاسباني لفريق مانشستر سيتي الانكليزي بيب غوارديولا أن الصحافة ضخمت جداً حادثة قائد فريق مانشستر يونايتد الانكليزي واين روني وشربه الكحول في الاونة الأخيرة.

وقال غوارديولا:" كنت لاعبا دوليا، وأثناء هذا الوقت كنت أشرب الكحول أيضا, لكنني كنت محظوظا , لم يكن هناك تصوير، وأنتم كصحفيين أيضا تشربون الكحول، كنت رجلا مسؤولا وأنتم مسؤولين وكذلك روني مسؤول".

وأضاف غوارديولا :" نحن بشر وناضجون لتحمل المسؤولية، لكنها الحياة الشخصية وعليك أن تحترم ما يفعله الآخرون ولا يجب
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