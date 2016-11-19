ستولتنبرغ: ترامب سيحافظ على قيادة الولايات المتحدة في الحلف الأطلسي

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ أنه "لا يمكن عزل روسيا وعلى الحلف أن يبني علاقات مع موسكو"، مؤكداً ان "الحوار مع روسيا يحظى بأهمية كبيرة في ظل وجود تحديات أمنية، وتوتر سياسي-عسكري".

وأكد ستولتنبيرغ أن "موسكو منفتحة للحوار في إطار مجلس روسيا-الناتو"، مشيرا إلى "استعداد الجانب الروسي لمواصلة بحث الإجراءات الرامية إلى تجنب ظهور الأخطار والحوادث العسكرية".

وأعرب عن ثقته التامة من أن "الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب سيحافظ على قيادة الولايات المتحدة في الحلف الأطلسي"، مشيرا إلى "أن فريقه يسعى لترتيب اتصال هاتفي مع ترامب".