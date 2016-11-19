أخبار مش للنشر

فشل ذريع!

يقال ان "المرشح الضعيف" لانتخابات اتحاد لعبة جماعية، يحاول استقطاب بعض الإعلاميين للتسويق له مقابل مبلغ 3000 آلاف دولار، إلا ان الرفض هو العنوان خصوصاً ان من اتصل بهم احد مساعديه يعرفون ان معركته خاسرة، كما انه لن يدفع بعد الخسارة!



و"قمح رح ياكل"!

يتندر فريق عمل المرشح القوي لانتخابات اتحاد لعبة شعبية من ضعف ووهن فريق عمل المرشح المنافس، والضياع الذي يسود صفوفهم، خصوصا انهم وبعد تكاثر الاخطاء والضربات وكشف الحقائق حول "المرشح الضعيف" ضاعوا حتى في موعد وتاريخ الانتخابات، ويعتقدون انها بعد يومين من موعدها الحقيقي!!!



سمسرة وسياحة

يقول بعض قدامى النادي الذي يرزح تحت الديون الضخمة، ان احد العاملين فيه وبعد تعذر السمسرة معه بخصوص اللاعبين ومداخيل من

امور اخرى لم تعد متوفرة بسبب مستوى فريقه، استبدل ذلك بالسفر والسياحة على حساب احد الرعاة الشباب الذي "سيهشل" قريباً بعد اكتشاف الحقائق المخيفة!



في الانتظار!

يقول أحد الزملاء أنه يدوّن ويصوّر وينسخ كل ما يقوله أحد الزملاء عن التزكية في انتخابات الاتحادات، وانتخابات اتحاد لعبة جماعية، ليقابله بما سيقوله عند استحقاق اتحاد لعبة جماعية خارج على شرعية وزارة الشباب والرياضة، وتعاني انديته مشاكل لا تعد ولا تحصى؟



مفاجأة

يحكى عن مفاجأة ستهز الوسط الرياضي قريباً، وستفرز احجاماً جديدة في قطاع يتعلق بالوسط الرياضي، مع دعم غير محدود من الدولة اللبنانية عبر وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية اللبنانية والاتحادات الرياضية، وكل من له علاقة بالموضوع!