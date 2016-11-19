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صراع النفوذ يحاصر الحكومة... لا ولادة قبل الاستقلال
صراع النفوذ يحاصر الحكومة... لا ولادة قبل الاستقلال
صراع النفوذ يحاصر الحكومة... لا ولادة قبل الاستقلال
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زينب زعيتر, السبت 19 نوفمبر 2016 04:00
المؤكد انّ مسيرة "هشة" من الاتفاق السياسي الذي رافق مرحلة ما قبل انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، لم يحل دون تذليل عقبات كثيرة من امام مرحلة ما بعد الانتخاب. خلاف يتجاوز بأبعاده تقنيات التشكيل المرتبط بالحكومة، لما يتصل بسجالات أخرجت ما في القلوب "المليانة"، الى حيث الابعاد المذهبية، التي أفرزت ولادة لمشكلة ستطيح بفرص التشكيل قبل الاستقلال.
لم تكن التطورات الاخيرة المرتبطة بالعراقيل التي وُضعت امام تشكيل الحكومة، هذه المرة لعبة تقسيم ادوار تعتمد حد التصعيد وتكبير حجم المشكلة للوصول الى مآرب على مستوى الخيارات الحزبية، فالازمة تخطت سطحية هذه المقاربات، بعيداً من اي اشارات ايجابية، اللهم الا اذا كانت الخواتيم نسخة طبق الاصل عن النهايات المتوقعة على الطريقة اللبنانية المعتادة.
تجميد نسبي
والثابت اليوم، بعد التجميد النسبي لتشكيل الحكومة، على الرغم من كل الايجابية التي كانت مطروحة، هو ربط النزاع مع مصطلحات المرحلة التي سبقت الاتفاق على اسم سعد الحريري رئيساً مكلفاً بتأليف الحكومة، وما يليها اليوم من بازار تحميل المسؤوليات بالفشل المرتبط بالتمديد للمجلس النيابي، وخلافات الرؤية السياسية، وتحديداً لانّ الرئيس نبيه بري يفاوض باسم الكتلة الشيعية وليس باسمه مباشرة. وبين كل المحاولات التي يحاول الاطراف ابداءها لتأكيد انفتاحهم على التعاون مع الجميع، الاّ انّ اربعة عناصر خلافية لا يمكن تجاهلها، وتشكل اساساً لعرقلة سبقت حتى الاتفاق على اسم الرئيس بما يعني السلة المتكاملة لمرحلة العهد الجديد بوجوب ما تتضمنه من اتفاق على قانون انتخابي جديد على حد سواء. يتحدث مصدر مطلع على مسار تشكيل الحكومة، عن عائق اول يتمثل بحصة رئيس الجمهورية، بما يعني استمرار التفاوض على الاعداد والاسماء، مع اصرار رئيس الجمهورية وهو بطبيعة الحال اصرار طبيعي على توزير مسلمين ومسيحيين من حصته، وبالتالي استمرار وجود خلاف سياسي حتمي على هذه النقطة.
ورقة النوايا
الى ذلك، تُعد حصة "المردة" نقطة خلاف جوهرية ثانية، وخصوصاً لجهة الحديث عن ماهية مكانة هذا الفريق داخل مجلس الورزاء، وهو ما قد يشكل خلال اليومين المقبلين انتقالاً من مجرد خلاف سياسي الى أحد "صواعق التفجير". يأتي ذلك ربطاً بحصة "القوات اللبنانية"، والسؤال هو، كيف يمكن لفريق يملك ثمانية نواب في مجلس النواب، التمثل بخمسة وزراء، إذا ما اعتبرنا انّ الاسماء المطروحة هي ملحم رياشي وغسان حاصباني والوزير السابق ابراهيم نجار وانطوان شديد (المقرب من القوات) اضافة الى الوزير ميشال فرعون؟. وبحسب المصدر فانّ هذه المسألة، على الرغم من الاتفاق العوني- القواتي ومحاولة تثبيت صدقية النوايا المتفق عليها بين الطرفين، الاّ انّها تثير قلق الاخرين، "فمن غير المسموح لهذا الفريق وبحجة ورقة اعلان النوايا عزل القوى المسيحية الاخرى وعلى رأسها حزب الكتائب او المردة او الاحزاب الاخرى ومن بينها الحزب السوري القومي الاجتماعي". يأتي ذلك على صعيد متصل بانّ الطبيعة الطائفية للنظام السياسي اللبناني تجعل من الافرقاء الذين لو لم ينتخبوا رئيس الجمهورية ان يكونوا شركاء في الحكومات، فالنظام برلماني وليس رئاسيًا، يُضاف اليها اعتبار آخر يتمثل بعدم وجود حد فاصل حقيقي بين ما يُسمى معارضة وموالاة.
العقدة الرابعة
الى ذلك، وخلافاً لما صرح به الرئيس سعد الحريري بانّ الحكومة المقبلة لن تكون الحكومة الاولى للعهد، بحيث تأتي الاولى بعد الانتخابات النيابية، الاّ انّ الرأي العام لن ينتظر بعد حكومتين ليحاسب العهد الجديد، ربطاً بموضوع الانتخابات وهو ما لم يزل غامضاً لناحية قانون الانتخاب الذي سيتم اعتماده. وعليه، فانّ العقدة الرابعة تتمثل على حد سواء بتمثيل الاحزاب خارج دائرة الاحزاب الرئيسية ومن بينها ايضاً المعارضة السنية وآخرون، بما يعني وجوب ان تكون سعة المشاركة من أكثرية القوى السياسية بما يشمل الجميع. وفي المحصلة، رفض عون الصيغة النهائية التي عرضها الحريري، بما يعني ضمان نأي الحريري بنفسه عن ان يكون مسبباً لاي جزء من الخلاف، ما أعاد الجميع الى نقطة الصفر متمحورة حول الخلاف بين عون وبري، وخصوصاً مع رغبة رئيس الجمهورية بالصيغة الحكومية القائمة على اساس 30 وزيراً وليس 24 وزيراً. وعليه، ستخضع الوقائع السياسية الى عملية "برودة سياسية" تراهن على فاصل زمني ومساعٍ ستستكمل خلال عطلة الاسبوع أملاً بالتوصل الى اتفاق قبل الاستقلال.
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