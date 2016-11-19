10 أفلام جديدة من "مهرجان دبي السينمائي"

كشف "مهرجان دبي السينمائي الدولي"، عن 10 أفلام جديدة، من المُنتظر أن تُعرض ضمن مسابقة «المهر الطويل"، وذلك في دورته الـ13 في الفترة من 7-14 كانون الاول في مدينة جميرا- مقر المهرجان.



تستعرض المسابقة أعمال نخبة من المخرجين والممثلين المبدعين، أُختيرت بعناية من قبل مبرمجي المهرجان، بهدف إمتاع الجمهور، واصطحابه في رحلة لا تُنسى، عبر الثقافات والرؤى المتنوعة. وتشمل المجموعة الثانية من الأفلام المشاركة في مسابقة «المهر الطويل»، فيلم "نار من نار" للمخرج اللبناني جورج هاشم، وذلك في عرضه العالمي الأول. يتحدث الفيلم عن أندريه؛ مُخرج لبناني مقيم في فرنسا، يلتقي صدفةً رفيق صباه الحميم وليد، بعد طول غياب. لقاء غير محسوب العواقب بين رجلين تملّكهما شغف بالسينما، وحب امرأة تُدعى أميرة، في بيروت، إبان الحرب الأهلية. الفيلم من تمثيل وجدي معوّض، وفادي أبي سمرا، ورودريغ سليمان، وعديلة بن ديمراد.

يشارك المخرج الأردني محمود المسّاد بفيلمه الكوميدي "انشالله استفدت". يصوّر الفيلم تورّط أحمد في صفقة أعمال غير موفقة، تودي به إلى خلف القضبان، ويلتقي بالمحتال إبراهيم الذي يأتي على آخر أمل له كي يثبت براءته. لكن أحمد يدرك أن حياة السجن قد تكون أفضل من العالم الخارجي.

من مصر، ينضم المخرج محمد حمّاد بفيلمه الجديد "أخضر يابس"، من بطولة هبة علي، أسماء فوزي، وجون إكرام. تدور أحداث الفيلم حول الشابة المحافظة والملتزمة بالعادات والتقاليد، إيمان، التي تضطرها ظروف وفاة والديها إلى تأجيل زواجها، وتحمل مسؤولية رعاية شقيقتها الصغرى. وعندما يتقدم أحدهم لطلب يد شقيقتها، تطلب إيمان من أعمامها أن تقابله في وجود عائلته، ولكن حدثاً صادماً يجعلها تضرب عرض الحائط بقناعاتها السابقة كلها.

في عرضه العالمي الأول، تقدّم المخرجة اللبنانية إليان الراهب فيلمها غير الروائي الجديد "ميّل يا غزيّل"، حول هيكل مخائيل. تدور أحداث الفيلم في الشمبوق، التي تعدّ واحدة من أعلى المناطق الجرديّة في لبنان، وتتقاطع فيها الحدود والطوائف والطبقات الاجتماعية، وهي موطن هيكل؛ المزارع المسيحيّ الستّيني، الذي يواجه التوتّرات الطائفيّة وتداعيات الأزمة السورية على الأحوال السياسية والاقتصادية، ويشعر أن دوره أكبر من أيّ وقت مضى، ليبقى ويدافع عن العيش المشترك بشكلّ فعليّ.

ينضم إلى مسابقة "المهر الطويل"، المخرج السوري الفوز طنجور بفيلمه غير الروائي الجديد "ذاكرة باللون الخاكي" في عرضه العالمي الأول. يروي الفيلم قصة سنوات عصيبة عاشها الشعب السوري في ظل حكم حزب البعث، كانت مصبوغة باللون الخاكي الموحّد، الذي يرمز للعسكر، والذي مسح عن المجتمع ألوان الحياة، ليبقى الإنسان مخلوطاً بالآمال والأحلام، مع تجارب القمع والحرمان.

ويشارك المخرج المغربي لوران أيت بينالا بفيلم "اليابسة"، في عرض عالمي أوّل. يصوّر الفيلم يوميات بحّارين في ميناء تجاري صغير، في جنوب فرنسا، يتبعان حركة الميناء الغريبة، حيث يتخذ منه سوريون محطة لإفراغ حمولة الماشية، وتجار أفارقة يعدّون قوافل من السيارات المستعملة... رجال، وآلات، وحيوانات، تمرّ عبر مكان مفتوح على البحر.

كما ينضم المخرج التونسي محمد بن عطية بفيلمه «نحبك هادي»، من بطولة مجد مستورة، وريم بن مسعود، وصباح بوزويتا، وأمنيا بن غالي. تدور أحداث الفيلم حول هادي، شاب قليل الكلام، وغير مبالٍ بما يحيط به. يترك لأمّه المتسلطة شؤون تنظيم زواجه من خديجة. قبل زواجه بأيّام، يتعرّف هادي على ريم، التي تشدّه حريتها ولامبالاتها، ليجد نفسه مأخوذاً بهذا العشق الناشئ، وأمام موقف اتخاذ قرار للمرة الأولى في حياته.

ويعود المخرج والمنتج والسيناريست المصري مجدي أحمد علي ليقدّم فيلمه الجديد "مولانا" في عرض عالمي أول. رحلة صعود تبدو مُعتادة للشيخ حاتم، من مجرد إمامة المصلين في مسجد حكومي، إلى داعية تلفزيوني شهير، يملك حقّ الفتوى. يتلقى الملايين بإعجاب جرأة الشيخ، ومحاولاته الخروج قليلاً عن مألوف الحديث السائد في مجتمع متأثر بدعاوى التشدد السلفي، ويجد الشيخ نفسه في شبكة من الصراعات المعقدة، وتزداد مع سعي مؤسسات أمنية للسيطرة عليه، وتوريطه، من أجل توجيهه خدمة لمعاركها. فهل يستطيع أن يفتح ولو ثغرة في جدار سميك من الخوف والنفاق؟ الفيلم مقتبس عن كتاب بنفس الاسم للكاتب إبراهيم عيسى، ومن بطولة: عمرو سعد، درّة، أحمد مجدي، بيومي فؤاد، ريهام حجاج.

ويشارك المخرج المغربي الأميركي حكيم بلعباس في مسابقة "المهر الطويل"، بعد حصده عدداً من الجوائز سابقاً، منها جائزة أفضل سيناريو في مسابقة "المهر العربي"، عن فيلمه "شي غادي شي جاي"، في "مهرجان دبي السينمائي الدولي" 2011. الفيلم الجديد لبلعباس بعنوان "عرق الشتا"، ويُعرض للمرة الأولى عالمياً. يتحدث الفيلم عن مُبارك، الفلاح الذي يسعى جاهداً حتى لا يفقد قطعة أرضه، ومعنى حياته، وعن زوجته الحامل التي تجسّد حصن العائلة، وتحمل هموم زوجها في صمت، وابنهما أيوب الذي يرعى غنم أبيه، ويحاور الحوريات، والجدّ الذي لا يتوقف عن لفظ اسم زوجته رحمة. "عرق الشتا" من تمثيل أيوب خليفاوي، وفاطمة الزهراء بناصر.

ويقدم المخرج اللبناني هادي زكّاك فيلمه غير الروائي الجديد "يا عمري" في عرضٍ عالمي أول، يتابع من خلاله المخرج عبر السنين شيخوخة جدّته هنرييت، التي تخطّت مائة سنة من عمرها، ويرصد تحوّل الذاكرة، والهجرة من لبنان إلى البرازيل، وقصص الحب والأولاد والوقت المعلّق... ليكوّن سيرة عن الشيخوخة والذاكرة والحياة.