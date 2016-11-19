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وفاة ليزا لين ماسترز انتحاراً

وفاة ليزا لين ماسترز انتحاراً
وفاة ليزا لين ماسترز انتحاراً
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  • السبت 19 نوفمبر 2016 05:40
عُثر على الممثلة الاميركية ليزا لين ماسترز التي ظهرت في عدد كبير من المسلسلات المعروفة مثل "أغلي بيتي" و"غوسيب غيرل" في غرفة أحد الفنادق في عاصمة البيرو. وبحسب التحقيقات الاولى، يبدو أن الممثلة البالغة 52 عاماً انتحرت وقد عثر عليها موظفو الفندق في منتصف ليل 15 الجاري. الممثلة التي كانت متواجدة في البيرو من أجل حضور حدث له علاقة بالموضة شنقت نفسها بواسطة تنورتها، كما اكتُشفت في غرفتها أدوية أعصاب ورسائل تشير الى سوء حالتها النفسية.
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