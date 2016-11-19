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Latin Grammy Awards موسيقى وقُبَل ومكافآت

Latin Grammy Awards موسيقى وقُبَل ومكافآت
Latin Grammy Awards موسيقى وقُبَل ومكافآت
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  • السبت 19 نوفمبر 2016 05:30
كان حفل توزيع جوائز "غرامي" اللاتينية الـ17 مليئاً بالمفاجآت والحركة. الحدث نُظم أمس الاول في لاس فيغاس، وقدّمه كل من سيباستيان رولي وروزلين سانشيز، وقد تخللته عروض لافتة لجنيفر لوبيز ومارك أنطوني وفاريل ويليامز وخوانيس وغيرهم. في ما يتعلّق بالجوائز، فازت شاكيرا وكارلوس فيفيس بمكافأة أفضل تسجيل للعام مع "لا بيسيكليتا" التي نالت أيضاً جائزة أفضل أغنيىة للعام. أما جائزة أفضل ألبوم فكانت من نصيب خوان غابريال لـ"لوس دوو 2".
من جهة أخرى، أشعلت لوبيز وزوجها السابق مارك أنطوني الاجواء في القاعة، بعدما اعتليا المسرح لتأدية أغنيتهما المشتركة الجديدة "أولفيداميه أي بيفا لا فويلتا"، قبل أن يتبادلا قبلة سريعة. الاغنية هي استعادة لأغنية ارجنتينية، وتخبر قصة امرأة مغرمة تطلب من حبيبها السابق أن ينساها لكي تعود الى حياتها الطبيعية.
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