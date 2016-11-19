كانييه ويست: كنت سأصوّت لترامب

قطع مغني الراب كانييه ويست حفلاً كان يقدّمه في سان خوسيه في كاليفورنيا مساء الخميس، لكي يتحدّث مع الجمهور لنحو 30 دقيقة حول انتخاب دونالد ترامب رئيساً للجمهورية، قائلاً :"نحن في بلد عنصري". والنجم الذي يرى نفسه منذ الآن في المنزل العام 2020، شرح أنه لم يصوّت، مضيفاً أنه لو فعل كان سيصوت لترامب لأن في حملته أموراً كثيرة أعجبته.