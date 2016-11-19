فستان ماريلين مونرو يُباع بـ4,8 ملايين

بيع الفستان الشهير الذي غنّت فيه ماريلين مونرو "عيد ميلاد سعيد" للرئيس كينيدي العام 1962 في المزاد العلني بـ4,8 ملايين دولار. وكان السعر الاولي المقدّر للفستان 1,9 مليون يورو، بحسب تقييم دار المبيعات بالمزاد "جوليان"، علماً أنه مرصع بـ 2500 قطعة كريستال مطرزة باليد. ولكن قيمته الرمزية والتاريخية جعلت سعره يرتفع.