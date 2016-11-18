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نقابة مستخدمي الضمان: لعدم توجيه الإتهامات جزافا في حق المستخدمين
نقابة مستخدمي الضمان: لعدم توجيه الإتهامات جزافا في حق المستخدمين
نقابة مستخدمي الضمان: لعدم توجيه الإتهامات جزافا في حق المستخدمين
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الجمعة 18 نوفمبر 2016 14:48
أهابت نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في بيان لها، بوسائل الإعلام "أن تتوخى الدقة والشفافية اللازمين في الملف القضائي الخاص بأحد معقبي المعاملات"، موضحة "أن هذ الملف بيد القضاء اللبناني الذي نثق به ونتمنى مراعاة مبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته".
وحذرت النقابة "وسائل الإعلام من "توجيه الإتهامات جزافا وتعميم الأحكام في حق المستخدمين". واشار ت الى "ان الموقوفين على ذمة التحقيق في إنتظار جلاء الحقيقة كاملة، مما يستدعي عدم إستباق الأحكام القضائية".
وختم: "إن مستخدمي الصندوق هم خيرة موظفي الإدارات والمؤسسات العامة في لبنان، وهم صمام الأمان لهذه المؤسسة التي فاق فيها الشغور نسبة 50%، علما أنهم يجابهون المصاعب باللحم العاري".
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