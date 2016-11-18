آلان جوبيه: أنا لست كلينتون

قال آلان جوبيه الذي تشير مراكز استطلاع الرأي إلى أنه الأوفر حظا في الفوز برئاسة فرنسا، إنه من الخطأ تشبيهه بهيلاري كلينتون التي كان من المتوقع على نطاق واسع فوزها بانتخابات الرئاسة الأميركية، لكنها انهزمت أمام دونالد ترامب.



ونقلت رويترز عن جوبيه الذي يتصدر استطلاعات الرأي اليوم الجمعة: "أنا لست هيلاري كلينتون... وفرنسا ليست أميركا."



وكان رئيس الوزراء السابق الذي يبلغ من العمر 71 عاما يتحدث إلى الإذاعة الحكومية قبل الانتخابات التمهيدية التي سيجريها حزب الجمهوريين المحافظ الذي ينتمي له وحلفاؤه الأحد المقبل.



ويتضمن السباق جولة ثانية تجري في 27 نوفمبر يتم خلالها اختيار المرشح لانتخابات الرئاسة.



ويخوض جوبيه الانتخابات أمام شخصيات بارزة من بينها الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، ورئيس الوزراء السابق فرانسوا فيون ويحتلان المركزين الثاني والثالث على التوالي في استطلاعات الرأي الخاصة بالنتائج المرجحة للانتخابات التمهيدية.



وبعد أن جاءت نتيجة الانتخابات الأميركية مخالفة لاستطلاعات الرأي وتوقعات وسائل الإعلام، تتساءل وسائل الإعلام الفرنسية عما إذا كان يمكن أن يتكرر ذلك على هذا الجانب من المحيط الأطلسي أو في انتخابات الرئاسة نفسها التي تجري على جولتين في أبريل ومايو المقبلين.



ويرجح خبراء استطلاع الرأي أن يفوز جوبيه في الحالتين وإن كانت أحدث الاستطلاعات تشير إلى أن تقدمه تراجع كثيرا مما جعل من الصعب التكهن بالنتيجة التي سيحققها.