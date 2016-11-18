تصفح جريدة البلد
الخميس 22 كانون الأول 2016
لبنان
12
°C
19
°C
أخبار البلد
أخبار عربية
أخبار دولية
ملفات
أنا مع التمديد
لوحة القيادة
الرئيسية
أخبار
أخبار دولية
ضباط أتراك في الناتو طلبوا اللجوء إلى دول الحلف
ضباط أتراك في الناتو طلبوا اللجوء إلى دول الحلف
ضباط أتراك في الناتو طلبوا اللجوء إلى دول الحلف
تعليق
هل أنت متأكد أنك تريد حفظ هذا الخبر؟
نعم
لا
الجمعة 18 نوفمبر 2016 12:56
كشف ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، الجمعة، أن عددا من الضباط الأتراك من الحلف طلبوا اللجوء في دول أعضاء يخدمون فيها.
وقال ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي حول الأمن في بروكسل " ضباط أتراك موظفون في الهيئة القيادية للحلف الأطلسي طلبوا اللجوء في الدول التي يعملون فيها".
وكانت مجموعة من التقارير الإعلامية كشفت، في وقت سابق، أن ضباطا أتراك فروا إلى عدد من الدول، من بينها اليونان، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في تركيا منتصف يوليو الماضي.
الاسم
البريد الإلكتروني *
التعليق
كلمة التحقق
2 + 9 =
يحتفظ موقع البلد لنفسه بحق الامتناع عن نشر التعليقات التي تحتوي على شتائم أو غيرها من الآراء الخارجة عن حدود اللياقة. إنّ الآراء المنشورة كافّة تعبّر عن رأي المرسل ولا تمثّل آراء موقع البلد أو العاملين فيه. يرجى الإلتزام بـ ٢٠٠ كلمة لتجنب إصدار رد غير كامل.
حكم قضائي بحق السيدة فيروز... إلزامها بدفع مليون دولار
الاثنين 19 كانون الأول 2016
الجيش تسلم طائرة أميركية سيسنا مزودة بصواريخ
الاثنين 19 كانون الأول 2016
أخبار
أخبار البلد
أخبار عربية
أخبار دولية
ملفات
أنا مع التمديد
متفرقات
فنون البلد
مشاهير
صحة وجمال
غرائب وعجائب
موضة و أزياء
ديكور
فنون الطهو
مهرجانات
اقتصاد
أخبار اقتصادية
شركات
تكنولوجيا
مال و أعمال
رياضة
رياضة محلية
رياضة عربية
رياضة عالمية
سيارات
Photos/Videos
Photos
Videos
Layalina
Arabsturbo
إعلانات
مبوب
وفيات
إعلانات رسمية
معلنين
اتصل بنا
|
عن البلد
|
شروط الإستخدام
جميع حقوق الطبع محفوظة © 2011