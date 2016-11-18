ضباط أتراك في الناتو طلبوا اللجوء إلى دول الحلف

كشف ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، الجمعة، أن عددا من الضباط الأتراك من الحلف طلبوا اللجوء في دول أعضاء يخدمون فيها.



وقال ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي حول الأمن في بروكسل " ضباط أتراك موظفون في الهيئة القيادية للحلف الأطلسي طلبوا اللجوء في الدول التي يعملون فيها".



وكانت مجموعة من التقارير الإعلامية كشفت، في وقت سابق، أن ضباطا أتراك فروا إلى عدد من الدول، من بينها اليونان، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في تركيا منتصف يوليو الماضي.

